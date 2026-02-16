Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.

Un hombre de 68 años murió este lunes luego de protagonizar un accidente vial con su moto en la Ruta Nacional 7 , en la zona de alta montaña. El hecho se registró alrededor de las 13.10 y es investigado por las autoridades.

Según la información preliminar del Ministerio de Seguridad de Mendoza, el siniestro ocurrió en la curva ubicada antes del puente Anderson, pasando la localidad de Potrerillos, en dirección desde la ciudad de Mendoza hacia Uspallata , jurisdicción de la Comisaría 53ª de Luján de Cuyo.

La víctima se desplazaba en una moto Bajaj 200cc cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control en la curva . El rodado traspasó el guardarraíl y cayó hacia la orilla del río.

Un llamado de visitantes de la zona alertó a la línea de emergencias sobre la presencia de un hombre tendido en el lugar. Al arribar, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado constató que ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de Policía Científica realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica del hecho. Hasta el momento no se pudo establecer con precisión la dirección en la que circulaba el motociclista ni las causas que provocaron la pérdida de dominio del vehículo.

Interviene la Oficina Fiscal correspondiente, que quedó a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.