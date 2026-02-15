Cómo financiar un auto nuevo o usado: las claves de los créditos disponibles en febrero 2026

Acceder a un auto hoy no es sencillo por los altos precios de los rodados. En ese contexto, el crédito vuelve a ser clave para sostener la demanda. El Banco de la Nación Argentina ofrece la línea +Autos , que permite financiar vehículos 0 km y usados de hasta 10 años , nacionales o importados.

La propuesta apunta a simplificar el acceso al crédito y el proceso: sin trámites en sucursal, sin prenda y con un proceso 100% digital. En la provincia de Mendoza , ya son varias las concesionarias adheridas -tanto de autos nuevos como usados-, en un contexto donde el financiamiento es clave para activar operaciones.

CICLO LECTIVO 2026 A días del comienzo de clases en la provincia de Mendoza: cuánto cuesta el uniforme escolar

Con modelos eléctricos e híbridos Desembarco histórico en el Grupo Lorenzo: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

La línea +Autos con BNA está diseñada para financiar la compra de automotores 0 km o usados de hasta 10 años , sin distinción entre origen nacional o importado. Incluye automóviles, pick ups y utilitarios, y permite cubrir hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido) .

Banco Nación ofrece créditos para la compra de autos usados y nuevos.

No se financian gastos adicionales como patentamiento u otros costos asociados. La operatoria está destinada exclusivamente a personas humanas , incluidos jubilados y pensionados , a partir de los 18 años.

Montos, plazos y condiciones del crédito

De acuerdo a la información disponible en el sitio web de la entidad, el préstamo se otorga en pesos, bajo el sistema francés, con amortización mensual.

Las principales condiciones son:

Monto mínimo: $1.000.000

Monto máximo: hasta $100.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Garantía: sola firma (sin prenda ni pagaré)

Una vez aprobado el crédito, el monto total se acredita en la cuenta corriente de la concesionaria en un plazo máximo de 96 horas, lo que acelera la operación comercial.

Tasas de interés: quiénes acceden a la bonificación

El Banco Nación establece dos esquemas de tasa:

Usuarios con tarjeta de crédito activa del BNA: TNA fija: 34% TEA: 39,83%



Resto de los usuarios: TNA fija: 38% TEA: 45,37%



La bonificación aplica únicamente a nuevas operaciones otorgadas desde el 5 de enero de 2026. Para mantener la tasa reducida, el cliente debe registrar un consumo mensual mínimo de $100.000 con la tarjeta durante la vigencia del préstamo.

concesionaria auto automoviles venta El trámite se efectúa en la concesionaria.

¿El préstamo se gestiona en el banco o en la concesionaria?

Una de las principales diferencias de esta línea es que todo el trámite se realiza en la concesionaria. El comprador solo debe presentarse con su DNI.

Desde allí, el vendedor carga la solicitud, el cliente valida identidad de forma biométrica desde su celular y, si la oferta es aprobada, el crédito queda otorgado en el momento.

No es requisito ser cliente previo del Banco Nación, aunque en ese caso se solicita la descarga de la app BNA+ para completar el alta.

Qué dicen desde una concesionaria oficial sobre los créditos

Desde Grupo Lorenzo, su gerente Juan Manuel Sales explicó en diálogo con Sitio Andino que hoy conviven distintas alternativas de financiamiento, aunque destacó el rol del Banco Nación.

“La del Banco Nación es tasa fija y está muy buena. Es la que más conviene en tasa fija. Después hay opciones UVA con otros bancos o créditos propios de la concesionaria, pero el Nación hoy es el más competitivo en ese esquema”, señaló.

Sales agregó que, además, existen financiaciones de fábrica y planes de ahorro, aunque remarcó que “el tipo de crédito que conviene depende mucho de la unidad, la marca y el perfil del cliente”.

Créditos para autos usados: una herramienta que empieza a moverse

En el segmento de autos usados, una concesionaria de Guaymallén informó que también ofrecen la financiación del Banco Nación con tasa fija del 38% en hasta 72 cuotas, sin prenda, tanto para 0 km como para usados. Además, conviven otras opciones como créditos UVA y promociones puntuales con tasa 0% para unidades nuevas.

De esta manera, existe un consenso de que la línea +Autos representa una herramienta relevante en un mercado donde el crédito es decisivo para concretar compras.

concesionaria de autos nuevos.webp Decenas de concesionarias están adheridas al crédito de Banco Nación.

Concesionarias de Mendoza adheridas al crédito del BNA

Entre las concesionarias mendocinas que trabajan con esta línea se encuentran:

Lorenzo Automotores

Nihao Motors

Valentino Motos

Yaco Trucks

Yacopini

Luma Automotores

Automotores Manzur

Roma Automotores

El listado completo y actualizado de concesionarias, junto con los detalles del crédito para comprar un auto nuevo o usado, puede consultarse en el sitio oficial del Banco Nación.