16 de febrero de 2026
Sitio Andino
Accidente vial

Dos motociclistas heridos tras un choque y vuelco en San Carlos: estaban alcoholizados

El siniestro ocurrió en la noche del domingo en Pareditas. Del accidente también participó un auto. Los heridos fueron trasladados a hospitales del Valle de Uco.

Dos heridos por el accidente vial ocurrido en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrido el domingo por la noche en Pareditas, San Carlos, dejó como saldo dos motociclistas lesionados tras colisionar con un automóvil y caer al asfalto. El vuelco se registró cerca de las 22.50 en la intersección de San Martín y Sara de Puebla.

De acuerdo con el parte del Ministerio de Seguridad, un Peugeot 504 que circulaba de sur a norte impactó contra una motocicleta Zanella 110cc, en la que se desplazaban dos personas. Ambos ocupantes del rodado menor resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal médico en el lugar.

Tras el choque, el acompañante de 27 años sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli.

En tanto, el conductor de la motocicleta, de 20 años, fue diagnosticado con politraumatismos y derivado al Hospital Tagarelli para su atención.

Conductores alcoholizados protagonizaron un choque y vuelco en San Carlos

Los controles de alcoholemia realizados tras el siniestro arrojaron resultados positivos en ambos conductores: 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre para el motociclista y 1,58 g/l para el conductor del automóvil, de 33 años.

Por disposición del fiscal a cargo, se iniciaron las actuaciones de rigor y tomó intervención Policía Científica y personal vial, con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.

