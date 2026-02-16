Dos motociclistas heridos tras un choque y vuelco en San Carlos: estaban alcoholizados

Dos heridos por el accidente vial ocurrido en el Valle de Uco.

Un grave accidente vial ocurrido el domingo por la noche en Pareditas, San Carlos , dejó como saldo dos motociclistas lesionados tras colisionar con un automóvil y caer al asfalto. El vuelco se registró cerca de las 22.50 en la intersección de San Martín y Sara de Puebla.

De acuerdo con el parte del Ministerio de Seguridad, un Peugeot 504 que circulaba de sur a norte impactó contra una motocicleta Zanella 110cc , en la que se desplazaban dos personas. Ambos ocupantes del rodado menor resultaron heridos y debieron ser asistidos por personal médico en el lugar.

Tras el choque, el acompañante de 27 años sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y una herida cortante en el cuero cabelludo , por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli.

En tanto, el conductor de la motocicleta, de 20 años, fue diagnosticado con politraumatismos y derivado al Hospital Tagarelli para su atención.

Conductores alcoholizados protagonizaron un choque y vuelco en San Carlos

Los controles de alcoholemia realizados tras el siniestro arrojaron resultados positivos en ambos conductores: 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre para el motociclista y 1,58 g/l para el conductor del automóvil, de 33 años.

Por disposición del fiscal a cargo, se iniciaron las actuaciones de rigor y tomó intervención Policía Científica y personal vial, con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades correspondientes.