16 de febrero de 2026
Cuatrerismo

Arrestaron a un joven acusado de intentar robar ovejas en una finca de Ugarteche

El sospechoso fue sorprendido por la Policía junto a dos animales que habría intentado sustraer. Quedó a disposición de la Justicia, acusado de abigeato.

El acusado fue detenido y los animales restituidos al propietario.

El acusado fue detenido y los animales restituidos al propietario.

Imagen generada con Inteligencia Artificial
Un joven de 25 años fue detenido el domingo por la noche acusado de abigeato en una finca ubicada sobre la Ruta 15, en la zona de Ugarteche. El procedimiento se realizó cerca de las 21.15 tras un aviso que motivó la intervención policial.

Según el parte oficial, efectivos se desplazaron hasta el predio rural y constataron la presencia del sospechoso junto a dos ovejas, que habría intentado sustraer del lugar. La víctima del hecho es un hombre de 60 años.

Abigeato en Ugarteche: recuperaron los animales y quedó a disposición judicial

Durante el operativo, los uniformados recuperaron dos ovejas de color marrón oscuro, que fueron restituidas al propietario de la finca. El acusado fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Por disposición del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Luján, se realizaron las actuaciones de rigor, inspección ocular y croquis del lugar, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

