15 de febrero de 2026
Sitio Andino
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

El incidente ocurrió en calle Alsina, como consecuencia de la tormenta del domingo. El Municipio confirmó trabajos urgentes y coordinación con la empresa provincial.

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú.&nbsp;

Por Sitio Andino Policiales

Un camión de grandes dimensiones quedó parcialmente hundido este domingo en calle Alsina, en el distrito de Luzuriaga, Maipú, luego del colapso de un colector cloacal de la empresa Aysam que provocó el deterioro de la calzada. Esto se debió por una breve, pero intensa lluvia registrada en la mañana de este domingo.

El hecho se produjo tras tormenta que afectó a parte del Gran Mendoza, con una inusual cantidad de agua caída en pocos minutos. Según se informó, la rotura del colector generó un socavón que terminó cediendo bajo el peso del vehículo.

Desde el Municipio de Maipú confirmaron que se activaron tareas de emergencia en la zona. “Se produjo el colapso de un colector cloacal provincial que generó el hundimiento parcial de la calzada. Equipos municipales trabajan en la zona coordinadamente con Aysam para garantizar la seguridad y la pronta reparación”, indicaron oficialmente.

Por qué se hundió la calle en Maipú

La acumulación de agua producto de la tormenta habría sobrecargado el sistema, generando la rotura del colector y la posterior inestabilidad del suelo. Como consecuencia, el pavimento cedió cuando el camión transitaba por el lugar.

La escena sorprendió a vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 2.01.46 PM
El cami&oacute;n de grandes proporciones se hundi&oacute; mientras transitaba por calle Alsina, del distrito de Luzuriaga.

Desde la Municipalidad explicaron que, por cuestiones geográficas, gran parte de los colectores cloacales provinciales atraviesan el subsuelo de Maipú.

Además, por el departamento también pasan descargas provenientes de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura existente, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Por estas horas, se llevan a cabo trabajos de señalización y reparación en el sector afectado, mientras se evaluaban los daños estructurales para determinar el alcance de la intervención definitiva.

