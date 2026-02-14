14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

La reforma laboral redefine el esquema de despidos e indemnizaciones, con cambios en montos, topes y formas de pago que impactan en los trabajadores mendocinos.

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral

Cambios en las indemnizaciones por despidos sin causa

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que, ante un despido sin causa, el empleador deberá abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio. La base de cálculo será la "mejor remuneración mensual, normal y habitual" percibida durante el último año -o durante el tiempo trabajado si fuera menor-.

Lee además
Con mayoría de talento local, el proyecto minero de cobre entra en su etapa técnica tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental
expectativas

PSJ Cobre Mendocino inicia el armado de equipos técnicos para avanzar hacia la construcción de la mina
Salida en pareja: cuánto cuesta una cena en el Día de San Valentín en Mendoza
Precios

Festejo en pareja: cuánto sale una cena en el Día de San Valentín en Mendoza
indemnizacion despido (1)
Despidos, indemnizaciones y nuevos límites: el eje de la reforma laboral que avanza en el Congreso.

Despidos, indemnizaciones y nuevos límites: el eje de la reforma laboral que avanza en el Congreso.

La principal diferencia respecto del actual régimen es que, en este nuevo cálculo, no se incluyen el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), ni vacaciones ni otros pagos extraordinarios.

En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios -cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad y, en su defecto, otros familiares directos- tendrán derecho a una indemnización equivalente a la prevista para el despido sin causa.

Topes y límites al reclamo

El proyecto fija un tope a la indemnización: no podrá superar tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable. En el caso de trabajadores no alcanzados por convenio, se aplicará el tope del convenio más favorable del establecimiento.

A su vez, el monto no podrá ser inferior al 67% del salario mensual, estableciendo un piso mínimo de resarcimiento.

La percepción de la indemnización implicará la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, con excepción de las acciones basadas en delitos penales, indicó Infobae.

Creación de Fondo de Asistencia Laboral

La reforma habilita que, mediante convenios colectivos, las partes puedan acordar la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que sería destinado al pago de indemnizaciones y esquema a través del cual los empleadores realizarán aportes cada mes con el propósito de financiar indemnizaciones.

En este marco, los únicos obligados a pagar las indemnizaciones son el empleador y aquellos que tengan responsabilidad solidaria. En caso de optar por usar recursos del FAL, deberá cumplirse un procedimiento formal de notificación y documentación, y el pago al trabajador deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

indemnización.jpg
La reforma laboral con media sanción redefine el régimen de despidos e indemnizaciones.

La reforma laboral con media sanción redefine el régimen de despidos e indemnizaciones.

Pago en cuotas y actualización por inflación

En línea con políticas más flexibles, el proyecto estable que para los casos de sentencia judicial condenatoria, el empleador podrá abonar la indemnización en cuotas. Para grandes empresas, el máximo será de seis cuotas mensuales consecutivas; para pequeñas y medianas empresas, hasta doce cuotas.

Estas cuotas deberán actualizarse según la variación del IPC, más una tasa de interés anual del 3%, incorporando un esquema de pago escalonado que modifica el cobro inmediato.

Si querés conocer más detalles sobre los cambios claves que introduce la reforma laboral, hacé clic acá.

Temas
Seguí leyendo

Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 14 de febrero de 2026

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

La reforma laboral trajo el reclamado RIGI para Pymes ¿Alcanza o es solo un parche?

Reforma laboral y presión impositiva: los ejes de la reunión entre Luis Caputo y la UIA

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 13 de febrero de 2026

Cuántas empresas hay en Mendoza y qué dicen los datos sobre el empleo formal

LO QUE SE LEE AHORA
Salida en pareja: cuánto cuesta una cena en el Día de San Valentín en Mendoza
Precios

Festejo en pareja: cuánto sale una cena en el Día de San Valentín en Mendoza

Las Más Leídas

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza video
INFORME

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo