Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

La gestión de Javier Milei logró una de las victorias legislativas más relevantes para su proyecto de gobierno : la media sanción en el Senado de la Reforma Laboral . El texto introduce cambios profundos que impactan de manera directa en los trabajadores y tendrán efectos concretos en la provincia de Mendoza -alineada con la administración nacional-.

Dentro del proyecto, uno de los artículos que despierta mayor atención es el artículo 41 , referido al régimen de vacaciones . La reforma establece que el período vacacional deberá ser otorgado por el empleador entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

No obstante, el texto incorpora una salvedad: “ Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido período”. El punto se inscribe en la lógica que impulsa el Gobierno, que promueve una mayor negociación entre empleados y empleadores sobre distintos aspectos de la dinámica laboral .

Otro cambio relevante es la posibilidad de fraccionar las vacaciones . El empleador y el trabajador podrán acordar dividir el descanso anual, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos , flexibilizando así el tiempo de descanso.

Notificación escrita y organización interna

El artículo también fija que la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito, con una anticipación mínima de 30 días, reforzando la previsibilidad en la organización laboral.

Además, en aquellos establecimientos donde los trabajadores no puedan tomar vacaciones de forma simultánea por el rubro o la actividad, el empleador deberá organizarlas de modo que cada empleado acceda al menos una vez cada tres años a sus vacaciones durante la temporada de verano.

