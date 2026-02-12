12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

La reforma laboral introduce cambios claves en el régimen de vacaciones y abre un esquema más flexible. Cuál será el alcance en la provincia de Mendoza.

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

Reforma laboral: qué cambia en las vacaciones y cómo impacta en los trabajadores mendocinos

 Por Soledad Maturano

La gestión de Javier Milei logró una de las victorias legislativas más relevantes para su proyecto de gobierno: la media sanción en el Senado de la Reforma Laboral. El texto introduce cambios profundos que impactan de manera directa en los trabajadores y tendrán efectos concretos en la provincia de Mendoza -alineada con la administración nacional-.

Cambios en el régimen de vacaciones

Dentro del proyecto, uno de los artículos que despierta mayor atención es el artículo 41, referido al régimen de vacaciones. La reforma establece que el período vacacional deberá ser otorgado por el empleador entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

Lee además
Sao Pablo posee la mayor cantidad de fábricas de Brasil y la mayor cantidad de trabajdores.
Trabajo y Economía

Reforma laboral: el espejo brasileño y los límites del cambio sin estabilidad macroeconómica
El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado. 
Madrugada intensa en el Senado.

Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral con un contudente mensaje: qué dijo

No obstante, el texto incorpora una salvedad: “Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido período”. El punto se inscribe en la lógica que impulsa el Gobierno, que promueve una mayor negociación entre empleados y empleadores sobre distintos aspectos de la dinámica laboral.

vacaciones trabajador
Las vacaciones deberán ser notificadas con 30 días de anticipación mínimo.

Las vacaciones deberán ser notificadas con 30 días de anticipación mínimo.

Fraccionamiento del período vacacional

Otro cambio relevante es la posibilidad de fraccionar las vacaciones. El empleador y el trabajador podrán acordar dividir el descanso anual, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos, flexibilizando así el tiempo de descanso.

Notificación escrita y organización interna

El artículo también fija que la fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito, con una anticipación mínima de 30 días, reforzando la previsibilidad en la organización laboral.

Además, en aquellos establecimientos donde los trabajadores no puedan tomar vacaciones de forma simultánea por el rubro o la actividad, el empleador deberá organizarlas de modo que cada empleado acceda al menos una vez cada tres años a sus vacaciones durante la temporada de verano.

Si querés conocer más detalles sobre los cambios clave que introduce la reforma laboral, hacé clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: cómo votaron los tres senadores nacionales por Mendoza

Con cambios a último momento, la Cámara de Senadores le dio media sanción a la reforma laboral

Reforma laboral: los bancos ganan la pulseada y los sueldos no podrán cobrarse en billeteras virtuales

Mariana Juri en el debate por la reforma laboral: "Para los mendocinos no es una ley más"

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

Bullrich anunció el "acuerdo" con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral

Reforma laboral: el Gobierno revisa Ganancias para sumar el apoyo de las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir
Serán 20 vacantes

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.
¿Cuánto valdrán las entradas?

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas. 
en detalle: precios y artistas

Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer