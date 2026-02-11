Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral , una de las iniciativas centrales del oficialismo para modificar el esquema de relaciones laborales en la Argentina. La discusión llegará al recinto luego de semanas de negociaciones y concesiones a gobernadores aliados y a la CGT , que había manifestado fuertes reparos sobre varios artículos del texto original.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes que se alcanzó un “acuerdo” para tratar el proyecto el 11 de febrero y aseguró que se trata de la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

El entendimiento incluyó modificaciones sustanciales. Uno de los puntos más relevantes fue la eliminación del artículo que contemplaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas , medida que, según se indicó, implicaba un impacto fiscal superior a los 2 billones de pesos para las provincias. Ese aspecto había generado resistencia en los gobernadores, que reclamaron una mirada más integral dentro de un eventual pacto federal.

En paralelo, el oficialismo cedió ante uno de los reclamos centrales de la CGT: se mantendrá durante dos años el denominado aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%. Además, no se modificarán las cargas destinadas a las obras sociales sindicales, que continuarán en el 6%. También permanecerá el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%.

Otro cambio significativo fue la exclusión de las billeteras virtuales como posibles intermediarias en el pago de salarios. De esta manera, los sueldos deberán abonarse únicamente a través de entidades bancarias o de ahorro oficial. Bullrich argumentó que permitir que actores que no son bancos actúen como pagadores podría generar “enormes problemas” si no cuentan con las mismas exigencias regulatorias.

En cuanto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para solventar los despidos, se estableció un esquema diferenciado. Las grandes empresas aportarán el 1% de los aportes que realizan a la ANSES, mientras que las pymes, minipymes y medianas empresas destinarán el 2,5%. El esquema prevé que esos porcentajes puedan ajustarse —hasta 1,5% para grandes y 3% para pymes— con un mecanismo de control parlamentario a través de la Comisión Bicameral de Previsión Social.

El capítulo impositivo se mantendrá, salvo por la eliminación de la rebaja de Ganancias. El proyecto contempla la eliminación de ciertos impuestos internos y la creación del Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que ofrecerá beneficios fiscales para nuevas inversiones, como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA.

Otro punto relevante es la derogación del Estatuto del Periodista. Según explicó Bullrich, habrá un plazo de seis meses para que el sector negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo adecuado al marco general de la Ley de Contrato de Trabajo. “No tiene sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral”, sostuvo.

De este modo, el oficialismo buscará este miércoles convertir en ley una reforma que, tras múltiples cambios, apunta a modernizar el régimen laboral. La sesión comenzará a las 11 y marcará un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de relaciones laborales en el país.

Qué se espera del debate

Con estas modificaciones, La Libertad Avanza llegará al recinto con la expectativa de reunir los votos necesarios para sancionar la ley. El oficialismo cuenta con 20 senadores propios y suma el respaldo de los 10 legisladores de la UCR, tres del PRO, uno del Frente Cívico, dos del Frente de la Concordia, uno de Despierta Chubut, uno de Primero los Salteños, uno de Independencia, uno de Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, lo que totaliza 41 voluntades. Aún no hay certeza sobre la posición de los representantes de Santa Cruz ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Bullrich destacó que el dictamen incorpora 28 modificaciones consensuadas y que el acuerdo se construyó “con horas de trabajo de los 44 senadores” que participaron de las negociaciones, en referencia a los bloques que respaldan la iniciativa.

En una frase que sintetizó el espíritu de la negociación, sostuvo que “el tango se baila de a dos” y remarcó que una ley “no es la imposición de una parte sobre la otra, sino la construcción de un acuerdo”.