6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
sesiones extraordinarias

El Senado oficializó la sesión exclusiva para debatir la reforma laboral

El Senado convocó a una sesión especial para debatir la reforma laboral como único tema, en un clima de fuerte tensión política y sindical.

Se oficializó la convocatoria a sesión del Senado para tratar la Reforma Laboral.

Se oficializó la convocatoria a sesión del Senado para tratar la Reforma Laboral.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

El Senado de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para tratar el proyecto de reforma laboral como único tema de debate, en lo que será la primera reunión del año en la Cámara alta. La convocatoria fue firmada por Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, y establece que el encuentro tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a partir de las 11 horas.

La decisión se inscribe en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, que fueron abiertas por el Gobierno nacional para febrero con la reforma laboral como uno de los temas centrales a tratar. El llamado a sesión específica responde a una solicitud formal de legisladores oficialistas y aliados que impulsan el proyecto de Ley de Modernización Laboral, incluido en el temario de extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo.

Lee además
El Congreso debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Imagen generada con IA. 
Debate

Reforma laboral en debate: empresas, seguridad social y el impacto sobre el trabajo
El oficialismo puso fecha al debate de la reforma laboral en el Senado
Congreso

El oficialismo puso fecha al debate de la reforma laboral en el Senado

Un solo tema en agenda

La sesión especial convocada excluye de manera explícita otros asuntos que estaban en discusión en el Congreso, entre ellos la Ley Penal Juvenil, la reforma a la Ley de Glaciares y la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. La decisión se tomó ante la previsión de un debate extenso y profundo sobre las modificaciones propuestas al régimen laboral vigente.

Para el oficialismo, concentrar la atención en este único tema permitirá agilizar el tratamiento parlamentario de una de las iniciativas más relevantes de la agenda del Ejecutivo, que busca introducir cambios estructurales en el mercado de trabajo argentino. El proyecto ya obtuvo dictamen con mayoría en comisiones del Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre, lo que habilita su discusión en el recinto.

Expectativas y posiciones encontradas

El llamado a sesión se da en un contexto de debate político intenso. Desde el oficialismo aseguran contar con los votos suficientes para avanzar con la reforma laboral, con el respaldo de una mayoría de senadores que incluyen a bloques aliados al Gobierno. El texto final aún podría experimentar modificaciones durante el debate en comisiones y en el recinto, según adelantaron algunos referentes del espacio oficialista.

En contraste, la iniciativa genera rechazo y preocupación entre sectores de la oposición y en organizaciones sindicales. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su rechazo a los cambios previstos y ha advertido sobre la posibilidad de medidas de protesta si se avanza con un texto que, a su entender, afectaría derechos laborales conquistados.

Entre las críticas, algunos dirigentes opositores señalan que la reforma ya ha tenido impacto sin haberse discutido formalmente, en referencia a negociaciones y cambios en el ámbito laboral, y señalan que aún resta conocer el texto definitivo con precisión.

Temas
Seguí leyendo

Bullrich firmó el pedido de sesión por la reforma laboral para el 11 de febrero: "Creemos que tenemos los votos"

Día clave: Bullrich buscará sellar apoyos con el "grupo de los 44" para aprobar la reforma laboral

Con la reforma laboral como eje, el Congreso abre las sesiones extraordinarias

Javier Milei planea visitar Mendoza tras la posible aprobación de la reforma laboral: los motivos del viaje

El Gobierno Nacional negocia cambios en la reforma laboral y ofrece compensaciones a las provincias

El peronismo debate su estrategia para enfrentar la reforma laboral en Diputados

Reforma Laboral: El Gobierno Nacional y las provincias discuten alternativas ante la reducción de impuestos

Bullrich aseguró que el acuerdo por la reforma laboral está consolidado, pero siguen los reclamos por Ganancias

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Hoy se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Walter Bento, en el momento más difícil de su vida.  video
inminente pedido de pena de la fiscalía

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena