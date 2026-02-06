El Senado oficializó la sesión exclusiva para debatir la reforma laboral

El Senado de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para tratar el proyecto de reforma laboral como único tema de debate , en lo que será la primera reunión del año en la Cámara alta . La convocatoria fue firmada por Victoria Villarruel , vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, y establece que el encuentro tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a partir de las 11 horas .

La decisión se inscribe en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, que fueron abiertas por el Gobierno nacional para febrero con la reforma laboral como uno de los temas centrales a tratar. El llamado a sesión específica responde a una solicitud formal de legisladores oficialistas y aliados que impulsan el proyecto de Ley de Modernización Laboral , incluido en el temario de extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo.

La sesión especial convocada excluye de manera explícita otros asuntos que estaban en discusión en el Congreso, entre ellos la Ley Penal Juvenil, la reforma a la Ley de Glaciares y la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. La decisión se tomó ante la previsión de un debate extenso y profundo sobre las modificaciones propuestas al régimen laboral vigente.

Para el oficialismo, concentrar la atención en este único tema permitirá agilizar el tratamiento parlamentario de una de las iniciativas más relevantes de la agenda del Ejecutivo, que busca introducir cambios estructurales en el mercado de trabajo argentino. El proyecto ya obtuvo dictamen con mayoría en comisiones del Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre, lo que habilita su discusión en el recinto.

Expectativas y posiciones encontradas

El llamado a sesión se da en un contexto de debate político intenso. Desde el oficialismo aseguran contar con los votos suficientes para avanzar con la reforma laboral, con el respaldo de una mayoría de senadores que incluyen a bloques aliados al Gobierno. El texto final aún podría experimentar modificaciones durante el debate en comisiones y en el recinto, según adelantaron algunos referentes del espacio oficialista.

En contraste, la iniciativa genera rechazo y preocupación entre sectores de la oposición y en organizaciones sindicales. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su rechazo a los cambios previstos y ha advertido sobre la posibilidad de medidas de protesta si se avanza con un texto que, a su entender, afectaría derechos laborales conquistados.

Entre las críticas, algunos dirigentes opositores señalan que la reforma ya ha tenido impacto sin haberse discutido formalmente, en referencia a negociaciones y cambios en el ámbito laboral, y señalan que aún resta conocer el texto definitivo con precisión.