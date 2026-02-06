Reforma laboral en debate: empresas, seguridad social y el impacto sobre el trabajo

Si la década del 90 quedó marcada en la memoria económica por la convertibilidad y las privatizaciones , febrero de 2026 podría ser recordado como el momento en que se consolidó un nuevo paradigma en las relaciones entre el capital y el trabajo en la Argentina con el tratamiento legislativo de la reforma laboral .

Bajo el argumento de la necesidad de inversiones y la “ modernización ” de las estructuras laborales, la reforma impulsada por el Ejecutivo promete alterar las reglas de contratación y despido , y propone una importante reingeniería impositiva para las empresas.

Según se desprende del último informe técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , el resultado neto de estas medidas es una transferencia de recursos de magnitud considerable, estimada en casi 10.000 millones de dólares anuales , desde los sectores del trabajo y la seguridad social hacia el capital .

Uno de los puntos más controversiales de la reforma reside en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) . Presentado como una herramienta para dar previsibilidad a los empleadores, su mecanismo de financiamiento encierra una trampa contable que impacta directamente en los futuros jubilados . La norma establece una contribución patronal del 3% sobre la masa salarial bruta para nutrir este fondo. Sin embargo, este porcentaje no es un aporte adicional, sino que se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

La controversia técnica es, en realidad, un dilema político: el Estado permite que las empresas financien sus costos de despido o cese laboral, utilizando los mismos recursos que antes sostenían el sistema de jubilaciones, el PAMI y las asignaciones familiares. Según el análisis del CEPA, esto generaría un doble efecto pernicioso: por un lado, abarata la desvinculación laboral, incentivando la rotación; por el otro, desfinancia deliberadamente la seguridad social, creando el escenario propicio para justificar, en el mediano plazo, una nueva reforma previsional por “insostenibilidad” del sistema.

A esto se suma una reducción generalizada de las contribuciones patronales para el sector privado, lo que conlleva un costo fiscal anual de 2.070 millones de dólares, equivalentes al 0,32% del PBI.

image La Cámara de Senadores tratará el 11 de febrero la Reforma Laboral

El disciplinamiento a través de los “servicios esenciales”

Más allá de los números, la reforma introduce un cambio cualitativo en la capacidad de negociación de los trabajadores. La norma expande de manera significativa el concepto de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”. Bajo la nueva normativa, sectores tan dispares como la industria manufacturera exportadora, la construcción, la hotelería y hasta el comercio electrónico podrían ver limitado su derecho a huelga, exigiéndose coberturas mínimas del 75% o el 50%, según el caso.

El informe del CEPA detalla que, con esta reclasificación, aproximadamente el 55% de la actividad económica queda sujeta a estas restricciones, lo que en la práctica implica una inhabilitación virtual de la fuerza sindical en vastos segmentos del mercado. Esta medida, combinada con el debilitamiento de la ultraactividad y la promoción de negociaciones por empresa en detrimento de los convenios por actividad, retrotrae el esquema de relaciones laborales a una atomización que no se veía desde la legislación de los años noventa, que no fue precisamente un gran momento para las fuerzas del trabajo.

La paradoja fiscal: austeridad para unos, alivio para otros

Mientras el discurso oficial enfatiza el equilibrio fiscal y la austeridad, exigencias refrendadas por las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que demandan un déficit cero inamovible, la política tributaria contenida en la reforma parece ir a contramano de la recaudación. Ya se han eliminado impuestos internos a bienes de lujo, como embarcaciones de recreo, aeronaves y automóviles de alta gama, con un costo fiscal de 330 millones de dólares.

Asimismo, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que beneficia desproporcionadamente a las grandes empresas con un ahorro estimado para estas de 2.099 millones de dólares, frente a los 180 millones para las pequeñas, termina impactando en las arcas provinciales debido a la coparticipación. Es decir, el esfuerzo fiscal recae sobre la estructura federal y los sistemas de seguridad social, mientras se alivia la carga tributaria de los sectores de mayor capacidad contributiva.

Un modelo “peruano” y la realidad de las plataformas

El CEPA destaca que quizás lo más revelador del actual clima de época sea la referencia explícita de altos funcionarios al “modelo peruano” como un norte deseable, elogiando una macroeconomía ordenada que convive con un 70% de informalidad laboral. Esta visión se cristaliza en la situación de los trabajadores de plataformas. Lejos de la promesa de libertad y emprendedurismo, el informe del CEPA señala que los repartidores y conductores enfrentan un deterioro real de sus ingresos, donde el algoritmo actúa como un “dictador” de tarifas que no reconocen la inflación, obligando a jornadas extenuantes para cubrir una canasta básica. La reforma consagra esta precariedad al excluir a estos trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo, impidiendo su reconocimiento como asalariados y bloqueando la posibilidad de que las propinas se consideren remuneración.

En perspectiva histórica, los paralelismos con las políticas de flexibilización de los noventa son inevitables. El informe sostiene que aquellas reformas no redundaron en un aumento del número de empleadores. Por el contrario, entre 1997 y 2003, Argentina perdió más de 23.000 empresas, mientras que en períodos de fortalecimiento del mercado interno y regulación laboral (2003-2015), se crearon más de 212.000.

La reforma de 2026 no parece ser una mera actualización técnica, sino una profunda reconfiguración de las relaciones del trabajo con el capital. Al transferir ingresos y erosionar las redes de protección social, se plantea un interrogante sobre la viabilidad social de un modelo que busca la estabilidad macroeconómica a costa de la precarización de su fuerza laboral.