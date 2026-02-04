4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Congreso

El oficialismo puso fecha al debate de la reforma laboral en el Senado

La Libertad Avanza y aliados pidieron sesión especial para el miércoles 11 en el Senado para debatir la reforma laboral, mientras siguen las negociaciones clave.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

La Libertad Avanza, junto a bloques aliados, formalizó este miércoles el pedido de sesión especial para tratar el miércoles 11 la reforma laboral en el Senado, mientras avanzaron las negociaciones para superar las diferencias que se mantienen sobre el sistema indemnizatorio y el paquete impositivo.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, había anticipado ayer que solicitarían la sesión para la próxima semana, pero finalmente hoy fue presentado el pedido con la firma de la mayoría de los bloques que conforman el grupo de “Los 44”, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los datos centrales del pedido de sesión es la decisión del oficialismo de no incluir la reforma de la ley de Glaciares, donde aún no están cerradas las negociaciones entre LLA y otros bloques, con lo cual su tratamiento se demorará hasta la última semana de febrero.

La solicitud para sesionar el miércoles 11 fue impulsada por Bullrich junto a los presidentes de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi; del Frente de la Concordia Social, Carlos Arce; del PRO, Martín Göerling; del Frente Cívico, Luis Juez; de la Neuquinidad, Julieta Corroza; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Defendamos Chubut, Edith Terenzi, y de Independencia, Beatriz Avila.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich había anticipado ayer que solicitarían la sesión para la próxima semana.

A lo largo de toda la jornada, Bullrich siguió con las reuniones en forma separada con diferentes senadores para sumar más voluntades en torno a la reforma laboral, aunque ya tiene asegurados los 37 votos para abrir la sesión y votar la iniciativa.

El proyecto contiene fuertes reformas porque modifica la ley de contrataciones de trabajo vinculado a las indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral, dispone la creación del banco de horas para evitar pagar horas extras y límites en los juicios laborales y la ley de Asociaciones Sindicales, pero el primer punto de debate es el capítulo impositivo por la rebaja de tributos coparticipables.

La negociación

Los gobernadores piden una compensación por la rebaja de Ganancias que deben pagar las empresas del 35 al 31,4% por ciento de los impuestos internos, y por el impacto que podría tener el nuevo sistema de inversiones que contempla disminución del IVA y Ganancias, que repercutirá en las provincias en el 2027, en un año donde muchos se juegan su puesto en las elecciones locales.

El Gobierno considera que ese punto es clave para que las empresas acepten incorporar personal registrado y disminuir el trabajo en negro que desde hace décadas supera el 40% del empleo, por lo cual aún no se vislumbra cual será la fórmula que puede permitir un acuerdo con los mandatarios aliados.

De todos modos resta una semana hasta la sesión del miércoles para terminar de acordar los cambios que se conocerán un día antes de la sesión o en el mismo transcurso del debate, según adelantó Bullrich el martes último.

Temas
