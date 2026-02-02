Con la reforma laboral como eje, el Congreso abre las sesiones extraordinarias

El Congreso de la Nación inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias , convocado por el Poder Ejecutivo, con una agenda marcada por proyectos considerados prioritarios para el Gobierno nacional. Entre ellos, la reforma laboral aparece como el principal objetivo legislativo de la administración de Javier Milei , en un contexto de negociaciones políticas y búsqueda de consensos en ambas cámaras.

Según el temario oficial, las sesiones extraordinarias se extenderán durante febrero y contemplan, además de la modernización laboral, la ley penal juvenil y modificaciones en la Ley de Glaciares, entre otros puntos que generan debate tanto en el oficialismo como en la oposición.

Desde el bloque de La Libertad Avanza , el diputado nacional por Mendoza Facundo Correa Llano destacó la importancia del inicio de la actividad parlamentaria y anticipó que el espacio comenzará a trabajar activamente en los proyectos del Gobierno Nacional a partir de este lunes.

Para Correa Llano, la reforma laboral concentra “prácticamente todas las energías” del oficialismo , por su impacto directo en la actividad privada y en la generación de empleo.

“Cuando uno camina la calle y habla con las pymes, sobre todo con las más chicas, aparece siempre el mismo problema: las trabas laborales. Con la legislación actual, a muchas les cuesta incluso mantenerse, ni hablar de crecer o desarrollar nuevos proyectos”, explicó el legislador mendocino.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la modernización del marco laboral es clave para liberar el potencial del sector privado. “Si ponemos el foco en la actividad privada como motor de generación de empleo, la reforma laboral va directamente en ese sentido. Por eso para nosotros es tan importante avanzar”, afirmó.

Consensos y negociación en el Congreso

Si bien el oficialismo incrementó su representación parlamentaria, Correa Llano reconoció que el avance de los proyectos dependerá del diálogo con otros bloques. “Hoy tenemos mayor representación, con 21 senadores nacionales y 95 diputados, pero igual se necesita consenso, diálogo y acuerdos”, indicó.

En ese marco, explicó que los proyectos están siendo trabajados por equipos técnicos, asesores y abogados, y que el objetivo es llegar al recinto con iniciativas sólidas desde el punto de vista jurídico y político.

La negociación con las provincias, clave para destrabar la reforma laboral

El avance de la reforma laboral está atravesado por las negociaciones del Gobierno nacional con las provincias. Desde la Casa Rosada buscan alinear a los gobernadores detrás de una agenda que apunta a reducir costos laborales, fomentar el empleo privado y mejorar la competitividad, especialmente en sectores productivos del interior del país. En ese marco, el Ejecutivo mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para garantizar apoyo legislativo y evitar resistencias en el tratamiento de los proyectos.

Uno de los puntos sensibles de la negociación es el impacto fiscal indirecto de la reforma laboral. Si bien la iniciativa no modifica de manera directa el régimen de coparticipación, los cambios en el mercado de trabajo podrían afectar la recaudación provincial vinculada a la actividad económica, al empleo registrado y a los aportes asociados.

Además, el Gobierno nacional plantea la reforma como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal, que incluye la reducción de transferencias discrecionales y una mayor responsabilidad financiera de las provincias. Este enfoque genera posiciones dispares entre los gobernadores: mientras algunos acompañan la necesidad de modernizar el sistema laboral para atraer inversiones, otros reclaman mayores garantías de recursos en un contexto de ajuste.

Otros proyectos en agenda

Además de la reforma laboral, el diputado nacional mencionó otros temas relevantes incluidos en el temario de extraordinarias. Entre ellos, la Ley Penal Juvenil, una discusión que —según indicó— podría ser el paso previo a una reforma más amplia del sistema penal.

“Lo que se está discutiendo ahora es el tema de las edades. Más adelante vendrá una reforma penal más integral, pero este es un punto específico que viene siendo trabajado desde períodos anteriores”, señaló.

También hizo referencia a los proyectos vinculados a La Ley de Glaciares, que vuelven a generar debate en el Congreso.

La relación con la oposición

Consultado sobre el clima político y la representación mendocina en el Congreso, Correa Llano fue crítico con el bloque de Unión por la Patria, tanto en Diputados como en el Senado. “No hay diálogo. Es el ‘no porque no’. Permanentemente ponen trabas y buscan desestabilizar al Gobierno donde pueden, a pesar del país que entregaron”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que las diferencias políticas generan tensiones, pero insistió en que el oficialismo seguirá buscando acuerdos con otros sectores para avanzar con su agenda legislativa.

Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional apuesta a acelerar el tratamiento de reformas estructurales que considera clave para su programa económico y político. En ese escenario, la reforma laboral se perfila como el principal test de fuerza del oficialismo en el Congreso durante el arranque del año legislativo.