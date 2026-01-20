20 de enero de 2026
Reforma laboral: el Gobierno busca los votos para aprobar la ley en el Senado durante febrero

Antes de las sesiones extraordinarias, el oficialismo intensifica reuniones con gobernadores, senadores y sectores sindicales para llegar al recinto con los avales necesarios.

Patricia Bullrich, una de las responsables de las negociaciones con la oposición.

El proyecto es el eje central del temario que el presidente Javier Milei habilitó para el período extraordinario, que se extenderá del 2 al 27 de febrero, y el objetivo es llevarlo al recinto el próximo 11 de febrero.

Reforma laboral: negociaciones técnicas y cambios al proyecto

Mientras el Congreso permanece en receso, La Libertad Avanza avanza con encuentros reservados entre funcionarios, senadores y actores sociales para cerrar la redacción final de la iniciativa. En el Senado, una comisión técnica trabaja desde hace semanas en ajustes al texto que serán planteados directamente en el recinto.

El senado comienza el debate de la reforma laboral en febrero.

El senado comienza el debate de la reforma laboral en febrero.

Desde el oficialismo reconocen que el proyecto tendrá modificaciones, aunque aseguran que los puntos centrales ya cuentan con consenso. “La parte esencial está acordada”, admiten en el bloque libertario, donde remarcan que los cambios apuntan a destrabar apoyos de último momento.

En paralelo, dirigentes sindicales y empresarios participan de las rondas de diálogo, con el foco puesto en adaptar la legislación laboral a nuevas modalidades de empleo sin afectar derechos adquiridos.

El rol de los gobernadores en la reforma laboral y el capítulo fiscal

Uno de los ejes clave de la negociación pasa por los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda intensa con mandatarios provinciales para garantizar respaldos políticos y legislativos.

El oficialismo ya consiguió el apoyo de los gobernadores de Chaco, San Juan y Mendoza, y busca cerrar acuerdos con los mandatarios de Neuquén, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Según Santilli, “ningún gobernador puede oponerse a una ley que apunta a generar empleo privado e inversiones”.

Diego Santilli se llev&oacute; la promesa de apoyo a la reforma laboral en su &uacute;ltima visita a Mendoza.

Diego Santilli se llevó la promesa de apoyo a la reforma laboral en su última visita a Mendoza.

El principal foco de conflicto está en el capítulo tributario, ya que algunos artículos reducen alícuotas de impuestos coparticipables. Desde Casa Rosada anticipan mecanismos de compensación para las provincias, con el objetivo de neutralizar resistencias.

Reforma laboral: cómo viene el poroteo en el Senado

  • En La Libertad Avanza reina el optimismo. El bloque, presidido por Patricia Bullrich, aportará sus 20 senadores, a los que se suman aliados estratégicos como Luis Juez y los integrantes del Pro.
  • También se descuenta el respaldo de un sector de la Unión Cívica Radical, con senadores de Santa Fe, Mendoza, Chaco y Corrientes, además de otros legisladores que podrían acompañar al menos en la votación general.
  • A ese esquema se suman senadores provinciales alineados con gobernadores dialoguistas, lo que permitiría al oficialismo acercarse al número "mágico" de 37 votos.

Sin embargo, hay un grupo de senadores que aún no definió su postura, entre ellos representantes de Misiones, Santa Cruz y Córdoba, que podrían inclinar la balanza en la sesión.

La oposición y el escenario final

Del otro lado, el bloque Justicialista y otros espacios opositores duros no darán quórum y votarán en contra del proyecto. Aun así, el Gobierno apuesta a repetir la estrategia que le permitió aprobar el Presupuesto 2026, sumando voluntades por fuera del núcleo propio.

El peronismo no dar&aacute; qu&oacute;rum para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

El peronismo no dará quórum para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

La intención del oficialismo es tener la reforma laboral sancionada antes del 1 de marzo, cuando Milei encabece la Asamblea Legislativa y dé inicio al período ordinario de sesiones.

