Reforma laboral: el Gobierno busca los votos para aprobar la ley en el Senado durante febrero

Patricia Bullrich, una de las responsables de las negociaciones con la oposición.

El Gobierno nacional acelera las negociaciones políticas y técnicas para lograr la aprobación de la Ley de Modernización Laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero . Con reuniones contrarreloj en el Senado y una agenda activa con gobernadores, el oficialismo confía en reunir los 37 votos necesarios para la media sanción en la Cámara alta.

El proyecto es el eje central del temario que el presidente Javier Milei habilitó para el período extraordinario, que se extenderá del 2 al 27 de febrero , y el objetivo es llevarlo al recinto el próximo 11 de febrero .

Debate parlamentario Reforma laboral y la industria del juicio: mito, relato y realidad según las estadísticas

Congreso nacional Es oficial: el Gobierno convocó a extraordinarias y definió el nuevo temario

Mientras el Congreso permanece en receso, La Libertad Avanza avanza con encuentros reservados entre funcionarios, senadores y actores sociales para cerrar la redacción final de la iniciativa. En el Senado, una comisión técnica trabaja desde hace semanas en ajustes al texto que serán planteados directamente en el recinto .

Desde el oficialismo reconocen que el proyecto tendrá modificaciones , aunque aseguran que los puntos centrales ya cuentan con consenso. “ La parte esencial está acordada ”, admiten en el bloque libertario, donde remarcan que los cambios apuntan a destrabar apoyos de último momento.

El senado comienza el debate de la reforma laboral en febrero.

En paralelo, dirigentes sindicales y empresarios participan de las rondas de diálogo, con el foco puesto en adaptar la legislación laboral a nuevas modalidades de empleo sin afectar derechos adquiridos.

El rol de los gobernadores en la reforma laboral y el capítulo fiscal

Uno de los ejes clave de la negociación pasa por los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda intensa con mandatarios provinciales para garantizar respaldos políticos y legislativos.

El oficialismo ya consiguió el apoyo de los gobernadores de Chaco, San Juan y Mendoza, y busca cerrar acuerdos con los mandatarios de Neuquén, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Según Santilli, “ningún gobernador puede oponerse a una ley que apunta a generar empleo privado e inversiones”.

Diego Santilli, Alfredo Cornejo 15-01-26 Diego Santilli se llevó la promesa de apoyo a la reforma laboral en su última visita a Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El principal foco de conflicto está en el capítulo tributario, ya que algunos artículos reducen alícuotas de impuestos coparticipables. Desde Casa Rosada anticipan mecanismos de compensación para las provincias, con el objetivo de neutralizar resistencias.

Reforma laboral: cómo viene el poroteo en el Senado

En La Libertad Avanza reina el optimismo. El bloque, presidido por Patricia Bullrich , aportará sus 20 senadores , a los que se suman aliados estratégicos como Luis Juez y los integrantes del Pro.

, , a los que se suman aliados estratégicos como y los integrantes del Pro. También se descuenta el respaldo de un sector de la Unión Cívica Radical , con senadores de Santa Fe, Mendoza, Chaco y Corrientes, además de otros legisladores que podrían acompañar al menos en la votación general.

, con senadores de Santa Fe, Mendoza, Chaco y Corrientes, además de otros legisladores que podrían acompañar al menos en la votación general. A ese esquema se suman senadores provinciales alineados con gobernadores dialoguistas, lo que permitiría al oficialismo acercarse al número "mágico" de 37 votos.

Sin embargo, hay un grupo de senadores que aún no definió su postura, entre ellos representantes de Misiones, Santa Cruz y Córdoba, que podrían inclinar la balanza en la sesión.

La oposición y el escenario final

Del otro lado, el bloque Justicialista y otros espacios opositores duros no darán quórum y votarán en contra del proyecto. Aun así, el Gobierno apuesta a repetir la estrategia que le permitió aprobar el Presupuesto 2026, sumando voluntades por fuera del núcleo propio.

Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Senado de la Nación, debate Presupuesto 2026 (26-12-25) El peronismo no dará quórum para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

La intención del oficialismo es tener la reforma laboral sancionada antes del 1 de marzo, cuando Milei encabece la Asamblea Legislativa y dé inicio al período ordinario de sesiones.

Si querés, en un próximo paso podemos afinar aún más el enfoque político (ganadores y perdedores, impacto en provincias, lectura sindical) o ajustar el título de home para hacerlo más picante sin perder SEO.