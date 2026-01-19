19 de enero de 2026
{}
Congreso nacional

Es oficial: el Gobierno convocó a extraordinarias y definió el nuevo temario

Como había anticipado el fin de semana Adorni, la convocatoria será del 2 al 27 de febrero e incluye varios de los proyectos de interés del oficialismo.

El oficialismo debatirá los proyectos relevantes para el Gobierno.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional oficializó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, con un temario que incluye tres proyectos de ley clave y una designación diplomática. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial y ya ingresó formalmente a ambas cámaras.

Se trata de la segunda convocatoria a extraordinarias, luego de la realizada en diciembre pasado, cuando el Ejecutivo impulsó seis iniciativas, de las cuales cuatro llegaron a tratarse.

  • La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.

  • El proyecto de Modernización Laboral, que aparece como el eje central del período extraordinario.

  • El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente firmado.

  • La designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bélgica, que deberá ser avalada por el Senado.

En el caso de la reforma a la Ley de Glaciares y del proyecto de modernización laboral, ambas iniciativas ya quedaron listas el año pasado para ser debatidas en el recinto, tras avanzar en su tratamiento legislativo.

Cámara de Diputados de la Nación, votación DNU FMI 19-03-25, Martín Menem
El Congreso Nacional debatirá la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-UE en febrero.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea, en el centro del debate en el Congreso

Respecto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Javier Milei había anticipado el sábado, durante el acto de firma en Asunción, que enviaría el proyecto de ley al Congreso en los próximos días para su aprobación durante las extraordinarias.

El mandatario remarcó la necesidad de preservar el contenido original del acuerdo, al advertir sobre la posibilidad de que los parlamentos introduzcan modificaciones que alteren lo negociado. Para que el pacto entre en vigencia, deberá ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por los congresos de los países miembros del Mercosur.

La designación de Fernando Iglesias

En cuanto a la designación diplomática, el exdiputado Fernando Iglesias fue nombrado el pasado 8 de enero como embajador en Bélgica, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La designación fue realizada “en comisión” y ahora deberá ser ratificada por el Senado de la Nación, tal como lo establece el procedimiento constitucional.

Con este temario, el Gobierno busca reactivar la agenda legislativa en febrero y avanzar con iniciativas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

Fuente: Parlamentario.com

