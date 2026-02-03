3 de febrero de 2026
{}
Bullrich firmó el pedido de sesión por la reforma laboral para el 11 de febrero: "Creemos que tenemos los votos"

La Libertad Avanza pidió sesión para el 11 de febrero y aseguró contar con los votos para aprobar la reforma laboral, cuyos cambios finales se conocerán en el recinto.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a su par del radicalismo, Eduardo Vischi

Por Sitio Andino Política

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral, un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich.

La legisladora aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “recién en el recinto”.

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", agregó. Al ser consultada sobre si el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar en la reforma, Bullrich sostuvo: "Creemos que sí. Si no, no pediríamos la sesión".

Por su parte, Eduardo Vischi afirmó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y pudimos lograr algún entendimiento. Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11. Esperamos llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto.

