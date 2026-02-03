Bullrich firmó el pedido de sesión por la reforma laboral para el 11 de febrero: "Creemos que tenemos los votos"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , firmó hoy el pedido de sesión para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral , un proyecto para el que, dijo, el oficialismo “tiene los votos”.

“ Creemos que tenemos los votos ”, dijo Bullrich a los medios presentes, en entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); L uis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich.

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", agregó. Al ser consultada sobre si el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar en la reforma, Bullrich sostuvo: "Creemos que sí. Si no, no pediríamos la sesión".

Por su parte, Eduardo Vischi afirmó: "Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y pudimos lograr algún entendimiento. Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11. Esperamos llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto.