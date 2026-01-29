29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Temario de las sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política para analizar un reclamo de gobernadores

Parte del gabinete del Gobierno nacional debatirá este jueves un pedido de mandatarios provinciales. De qué se trata.

Por Sitio Andino Política

La mesa política del Gobierno nacional se reunirá este jueves, a las 12, para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el período de sesiones extraordinarias de febrero, ya que el temario ampliarse y sumar el pedido de los gobernadores para discutir de la emergencia por los incendios en el sur del país.

En el encuentro par la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La reunión se adelantó, ya que estaba prevista para la semana próxima, informó Noticias Argentinas, y se dará luego de las declaraciones de Bullrich, quien admitió que el Gobierno podría aceptar ampliar la agenda del Congreso e incluir la emergencia ígnea para aumentar los recursos de la Nación destinados a combatir los incendios en la Patagonia.

Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, bullrich.JPG
La legisladora Patricia Bullrich.

La legisladora Patricia Bullrich.

El pedido al Gobierno nacional

Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, solicitaron el pasado martes al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias.

Los mandatarios provinciales coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”. Relevaron que en ese período se quemaron casi 230.000 hectáreas, el equivalente a 20 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distribuidas de la siguiente forma:

  • Más de 168.000 hectáreas en La Pampa,
  • 45.000 en Chubut,
  • 6.000 en Neuquén,
  • 10.000 en Río Negro y,
  • 700 en Santa Cruz.

Reunión de gobernadores “dialoguistas”

Según Noticias Argentinas, este jueves en la Casa de Salta de la ciudad de Buenos Aires se reunirán algunos gobernadores para definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que el oficialismo quiere sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.

Estarán presentes el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, recibirá con horario a definir a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén) para alcanzar un acuerdo en medio de las negociaciones con el Gobierno.

Uno de los puntos que genera mayor tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, que impacta en las arcas provinciales.

