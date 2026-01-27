27 de enero de 2026
Cinco gobernadores pidieron al Congreso el tratamiento "urgente" de la emergencia por los incendios en el sur

Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz se unieron ante las consecuencias de los incendios. Cuál es el pedido al Congreso.

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

Del encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Durante la reunión, los mandatarios coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”.

Relevaron que en ese período se quemaron casi 230.000 hectáreas, el equivalente a 20 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distribuidas de la siguiente forma:

  • Más de 168.000 hectáreas en La Pampa,
  • 45.000 en Chubut,
  • 6.000 en Neuquén,
  • 10.000 en Río Negro y,
  • 700 en Santa Cruz.

Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional.

La Patagonia sufre por las llamas y los recursos no alcanzan.

No obstante, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias.

Si los legisladores sancionan la norma, esta permitirá:

  • Destrabar fondos extraordinarios,
  • Agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento,
  • Fortalecer la coordinación entre Nación y provincias,
  • Asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y,
  • Planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Qué dijeron los gobernadores sobre la propuesta presentada al Congreso

El gobernador de Chubut expresó en sus redes sociales que se trata de un "escenario climático extremadamente adverso" y a eso se le suma la "sequía más severa desde 1965".

"La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige", publicó.

Por su parte, el mandatario de La Pampa, indicó: "Proteger nuestros recursos naturales debe ser una cuestión y una política de Estado. Y la acción para hacerla realidad será el trabajo articulado, más allá de las ideologías y de las competencias jurisdiccionales de cada gestión de gobierno".

A su vez, manifestó: "El federalismo se construye así: provincias hermanas trabajando juntas para cuidar a su gente y su territorio, con el acompañamiento imprescindible del Gobierno Nacional".

Los gobernadores también cuentan con el apoyo del expresidente Mauricio Macri, quien expresó: "La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos".

