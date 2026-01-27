28 de enero de 2026
{}
Javier Milei calificó como "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto

El presidente Javier Milei apuntó contra el empresario por la licitación que perdió en Vaca Muerta. Los detalles del conflicto.

Javier Milei calificó como Don Chatarrín a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto.

Javier Milei calificó como "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, dueño de Techint, y escala el conflicto.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei calificó como “don chatarrín” a Paolo Rocca, dueño del Grupo Techint, tras la polémica por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió frente a otra compañía de la India, que según el Gobierno nacional, estuvo un 40% por debajo.

A través de la red social X, el mandatario le dedicó un posteo al reconocido empresario luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping, luego de perder el llamado licitatorio para la provisión de tuberías de acero realizado por el consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.

La licitación y la defensa del Gobierno nacional

Si bien la licitación fue entre empresas privadas, el desplazamiento del grupo Techint es de alto impacto político. Según publicó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca. Welspun superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

El funcionario enfatizó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores”, añadió.

Paolo Rocca CEO Techint cumbre OMC
Paolo Rocca.

Paolo Rocca.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Welspun Corp Ltd. es uno de los mayores fabricantes de tubos de acero a nivel global, con una capacidad instalada de 2.55 millones de toneladas anuales. Aunque es reconocida por su división textil, su rama metalúrgica opera plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita.

