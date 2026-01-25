25 de enero de 2026
{}
Javier Milei regresa a Estados Unidos para encabezar un mega evento financiero en Wall Street

El Presidente participará en marzo de la apertura de la Argentina Week, un evento clave para atraer inversiones privadas. Todos los detalles, en esta nota.

En una señal de continuidad de su alineamiento internacional, el presidente Javier Milei confirmó que regresará a Estados Unidos en marzo para encabezar la Argentina Week, un evento clave en Nueva York orientado a captar inversiones privadas y fortalecer el perfil financiero del país.

La gira presidencial tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo y apunta a consolidar lo que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, definió como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”, en un contexto de reformas económicas y apertura al mercado.

La confirmación del viaje llegó a través del propio Javier Milei, quien replicó en sus redes sociales el anuncio del diplomático. Oxenford destacó que la iniciativa se da en un momento de “corrección de distorsiones estructurales”, bajo un marco pro-mercado que cuenta con el respaldo de la administración de Donald Trump.

El Presidente Javier Milei participará en la apertura del evento. Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, sostuvo el embajador, al invitar a los inversores extranjeros a aprovechar oportunidades en sectores con alto potencial de crecimiento y escala.

Sectores estratégicos y respaldo de Wall Street

La Argentina Week cuenta con una organización de peso en el sistema financiero internacional. Entre los impulsores figuran la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek, fundado por los creadores de Mercado Libre. También participarán Citibank, AmCham y el Council on Foreign Relations.

La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes participarán de reuniones privadas y paneles de inversión en las sedes de los bancos organizadores. El Gobierno nacional busca atraer dólares frescos hacia sectores estratégicos como tecnología y economía del conocimiento, energía —con foco en Vaca Muerta—, minería, agroindustria, ciencia, innovación y el sector farmacéutico.

Este nuevo viaje se enmarca en la estrategia de “aliado sistémico” que la Casa Rosada mantiene con la Casa Blanca, un vínculo que fue ratificado recientemente durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde Milei volvió a defender su programa de reformas y apertura económica.

