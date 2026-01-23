23 de enero de 2026
Tensión

Foro de Davos y Estados Unidos: "Hay un marco global beligerante con posibilidades concretas a nivel bélico"

El Foro de Davos dejó claro el posicionamiento de Milei, el trasfondo ideológico del encuentro, las diferencias con Trump y las tensiones geopolíticas.

Por Sitio Andino Mundo

El analista en política internacional Augusto Grilli Fox analizó el paso del presidente Javier Milei por el Foro de Davos, las diferencias con la gestión de Donald Trump y las tensiones globales que atraviesan el acuerdo Mercosur–Unión Europea y, el renovado interés de Estados Unidos por América Latina.

Cerró la actividad del presidente Javier Milei y de la comitiva argentina en Davos. ¿Qué balance dejó el foro?

AGF: es un evento económico, pero con un tinte político e ideológico de una carga muy importante, y este año mucho más. Dependiendo de la gestión, por lo menos en la Argentina, se ha dado la presencia y la participación o no en este foro.

Javier Milei ha buscado generar polémica, posiciones críticas y alinearse a un posicionamiento específico, como él lo viene marcando. Tiene una visión de la economía y de la cuestión social desde una perspectiva absolutamente procapitalista y proliberal.

¿Te sorprendió ese perfil más moderado?

AGF: sí, ya no está en la lógica de un outsider. Ya pasó su primera elección legislativa y también la realidad es que en materia de gestión, la de Donald Trump no aplica la misma lógica que la de Javier Milei.

¿En qué se diferencian Trump y Milei concretamente?

AGF: Milei está mucho más alineado desde lo empático y el objeto de tener un fuerte alineamiento con Netanyahu y con Trump, que desde la aplicación o la gestión propia. Eso se ve claramente cuando uno analiza la guerra comercial: Donald Trump habla de sanciones económicas de manera inmediata para fortalecer la industria norteamericana. Milei ha tenido otra visión a la hora de gestionar, y si uno escarba mucho, no quedan en la misma línea.

Pareciera que Venezuela quedó atrás y ahora aparece Groenlandia en agenda. ¿Qué lectura se puede hacer?

AGF: hay una sugerencia por parte del propio Donald Trump de que la OTAN podría avanzar en un potencial acuerdo. Habló de la posibilidad de intervenir en Groenlandia, pero después lo descartó absolutamente. También por lo que eso podría conllevar en términos de contradicciones con la propia OTAN. Más allá de tensionar aún más la relación con la Unión Europea, que ya la tiene profundamente desgastada.

No está claro qué fue primero: el acuerdo Mercosur–UE o el interés de Estados Unidos por América Latina. ¿Cómo se puede analizar?

AGF: entiendo que Trump se encuentra con un Estados Unidos que ya no es la potencia de los últimos tiempos. Se avanza hacia una multipolaridad y trata de proteger o de reinventar el padrinazgo sobre América Latina, como una reinterpretación de la Doctrina Monroe.

¿Y qué busca la Unión Europea con este acuerdo?

AGF: la Unión Europea busca cerrar acuerdos en un marco global muy beligerante, con posibilidades concretas a nivel bélico. Trata de anticiparse, pero también se encuentra con críticas concretas de países como Francia, Hungría, Austria, Irlanda y Escocia, que plantean riesgos sobre las producciones propias, la competencia, el cuidado del ambiente y las normas de abastecimiento. Está el temor de que el acuerdo termine llevando a que el Mercosur sea solo un abastecedor de materia prima. Ese es el ruido grande que se genera. Argentina y Brasil son lo que podrían verse más beneficiados con este acuerdo.

¿Cómo crees que Donald Trump ve este convenio?

AGF: no creo que le empatice mucho este acuerdo, sobre todo porque lo corre de determinados beneficios. Estamos hablando de un mercado de 720 millones de personas, más del doble que Estados Unidos. Desde el pragmatismo y la ética propia de Donald Trump, no es algo que le resulte favorable. De todos modos, no creo que vaya a haber críticas directas si se firma el acuerdo. Lo que sí me parece es que se va a dar una intención inmediata por parte del presidente Javier Milei de profundizar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

