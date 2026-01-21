21 de enero de 2026
En Davos, Donald Trump negó usar la fuerza en Groenlandia y habló sobre el futuro de Venezuela

Las tensiones por Groenlandia y la intervención en Venezuela, los ejes del discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos.

Por Sitio Andino Política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este miércoles ante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en medio de las tensiones internacionales por Groenlandia, país sobre el que negó que usará la fuerza. También se refirió a la intervención en Venezuela y dijo que le va a ir "fantásticamente bien".

El norteamericano dio un largo discurso frente a líderes de todo el mundo, centrado en los distintos frentes abiertos que tiene el mandatario. Tras detener a Nicolás Maduro, aseguró que el país sudamericano ganará más dinero en los próximos meses que en las dos décadas previas.

“A Venezuela le va a ir fantásticamente bien”, prometió Trump, al tiempo que destacó a la “presidenta interina” Decly Rodriguez. El presidente de Estados Unidos dijo que estará “dividiendo” 50 millones de barriles de petróleo con Venezuela y llevando a las principales compañías petroleras al país, informó Infobae.

Conflicto por Groenlandia

La ofensiva de Trump se intensificó luego de que expresara públicamente su interés por Groenlandia. El mandatario envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirmó que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”. En la misiva, cuestionó la soberanía de Dinamarca y reclamó un “control completo y total” del territorio.

Este miércoles, en el Foro de Davos, el estadounidense volvió a tensar la relación con Europa al insistir en la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia. Sus declaraciones chocaron con el rechazo explícito de funcionarios europeos y con el marco del derecho internacional, que reconoce a Groenlandia como parte del Reino de Dinamarca.

Donald Trump, Davos

Trump definió a Groenlandia como “un territorio vasto, casi completamente deshabitado y sin desarrollar, situado indefenso en una ubicación estratégica clave entre Estados Unidos, Rusia y China”, y remarcó: “No la necesitamos por tierras raras, la necesitamos por seguridad nacional estratégica y seguridad internacional”, informó Infobae.

En esa línea, aseguró que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad del territorio. Sin embargo, reiteró que no busca usar la fuerza, aunque dejó abierta esa posibilidad: “Nunca pedimos nada, y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivos, donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré”.

“Europa tiene una elección. Pueden decir que sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir que no y lo recordaremos”, afirmó Trump. También recurrió a referencias históricas: “Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin nosotros, estarían hablando alemán o japonés”, y cuestionó la devolución del territorio tras el conflicto: “Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso?”.

Embed - Special Address by Donald J. Trump, President of the United States of America | WEF 2026

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos

Conocido formalmente como World Economic Forum (WEF), el organismo es una organización no gubernamental internacional con sede en Cologny, en el cantón de Ginebra, Suiza. El Foro Económico Mundial de Davos reúne a los principales líderes políticos y económicos del mundo.

Fue fundado en 1971 por el economista alemán Klaus Schwab, bajo el nombre de Foro Europeo de Gestión. En sus inicios, el objetivo era analizar cómo las empresas europeas podían mejorar sus prácticas frente al modelo estadounidense. Sin embargo, los cambios geopolíticos de la década del 70 marcaron un giro clave, lo que amplió el enfoque hacia cuestiones económicas y sociales.

La edición 2026 se extenderá hasta el 23 de enero y abordará desafíos globales, cooperación internacional y nuevas tecnologías, bajo el lema “El espíritu del diálogo”. Además, busca generar consensos en un contexto global atravesado por alianzas tensas, normas cuestionadas y una confianza erosionada. El programa prevé debates sobre crecimiento inclusivo, resiliencia económica, competitividad y el despliegue responsable de tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial generativa.

