20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cruce internacional

Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

El presidente de Estados Unidos difundió imágenes generadas con IA sobre Groenlandia y lanzó advertencias a Europa, mientras crecen las tensiones en la OTAN.

La imagen generada con IA que compartió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

La imagen generada con IA que compartió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

Por Sitio Andino Mundo

Una serie de publicaciones de Donald Trump en Truth Social, que incluyeron imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) sobre Groenlandia, reactivaron una disputa internacional que involucra a Europa, la OTAN y Noruega. El cruce se desató a horas de que el mandatario vinculara su ofensiva territorial con su frustración por no haber recibido el Nobel de la Paz.

Donald Trump insiste con el control de Groenlandia tras no ganar el Nobel

En una imagen generada con IA, se observa a Trump colocando la bandera estadounidense en Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

Lee además
Otro acercamiento entre las administraciones Milei y Trump.
Alineamiento con Washington

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador
Argentina se suma a la misión norteamericana.
Primera vez tras 50 años

El Gobierno anunció que Argentina participará de la misión de la NASA para volver a la Luna

En el visual difundido, Trump aparece acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto a un cartel que reza: “Groenlandia – Territorio de Estados Unidos – Est. 2026”. En otra publicación, el mandatario compartió una escena en el Despacho Oval junto a líderes europeos, con un mapa de fondo que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela cubiertos por la bandera estadounidense.

donald trump imagen ia de mandatarios de europa con mapa de bandera estados unidos en canadá venezuela y groenlandia
Imagen generada con IA y compartida por Donald Trump. Se lo puede ver en el salón oval con líderes europeos. ¿Detrás de él? Un mapa que muestra a Canadá, Groenlandia y Venezuela como

Imagen generada con IA y compartida por Donald Trump. Se lo puede ver en el salón oval con líderes europeos. ¿Detrás de él? Un mapa que muestra a Canadá, Groenlandia y Venezuela como "territorios" estadounidenses.

Además, el presidente informó que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que abordaron la situación de Groenlandia. “Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás”, escribió Trump, asegurando que existe consenso en ese diagnóstico.

La escalada tras el Nobel y el conflicto en el Ártico

La ofensiva de Trump se intensificó luego de que vinculara públicamente su interés por Groenlandia con su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, que en 2025 fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado —quien, eventualmente, se lo cedió—.

En ese contexto, el mandatario envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirmó que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”. En la misiva, Trump cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y reclamó un “control completo y total” del territorio. “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China”, sostuvo, al tiempo que afirmó que no existen documentos que respalden el derecho danés sobre la isla.

María Corina Machado Donald Trump Nobel
María Corina Machado le cedió el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

María Corina Machado le cedió el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

El conflicto trascendió el plano retórico. Trump amenazó con imponer aranceles del 10% a países europeos que se opongan a sus planes, lo que motivó a la Unión Europea a convocar una cumbre de emergencia, calificando la maniobra como un acto de “chantaje”.

Mientras tanto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) anunció el envío de aviones a la base de Pituffik, en Groenlandia, y la inestabilidad impactó en los mercados financieros, donde la plata subió un 4% y alcanzó un máximo histórico.

La respuesta de Noruega y el respaldo a Dinamarca

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, confirmó que recibió un mensaje de texto de Trump y reiteró que su país apoya plenamente al Reino de Dinamarca en relación con Groenlandia. Según publica la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje presidencial respondió a uno enviado previamente junto al mandatario finlandés Alexander Stubb, en el que pedían una desescalada.

donald trump Jonas Gahr Store ministro noruega
El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Store también aclaró el rol de su país respecto al Premio Nobel de la Paz. “Expliqué con claridad que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno noruego”, afirmó. Sin embargo, Trump insistió en que, tras no recibir el galardón, ya no se siente obligado a priorizar la paz y reiteró que el control total de Groenlandia es, a su criterio, la única forma de garantizar la seguridad mundial.

Temas
Seguí leyendo

Corina Machado le cedió el Premio Nobel a Trump y reforzó su alianza por Venezuela

Reunión reservada de Trump y Corina Machado, entre gestos y diferencias: de qué hablaron

Tras hablar con Delcy Rodríguez, Trump la elogió y Venezuela anunció un "nuevo momento político"

Estados Unidos suspende visas de inmigrante a 75 países por decisión del gobierno de Trump

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas

Qué es la Doctrina Monroe y cómo ayuda a entender el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La fuerte advertencia de Donald Trump a Cuba tras la captura de Maduro

Venezuela y EE.UU. inician el restablecimiento de relaciones tras la caída de Nicolás Maduro

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción
Crisis vitivinícola

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda