Groenlandia en la mira: Donald Trump difundió una provocadora imagen tras su reclamo por el Nobel

Una serie de publicaciones de Donald Trump en Truth Social, que incluyeron imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) sobre Groenlandia, reactivaron una disputa internacional que involucra a Europa, la OTAN y Noruega. El cruce se desató a horas de que el mandatario vinculara su ofensiva territorial con su frustración por no haber recibido el Nobel de la Paz.
Donald Trump insiste con el control de Groenlandia tras no ganar el Nobel
En una imagen generada con IA, se observa a Trump colocando la bandera estadounidense en Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.
En el visual difundido, Trump aparece acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto a un cartel que reza: “Groenlandia – Territorio de Estados Unidos – Est. 2026”. En otra publicación, el mandatario compartió una escena en el Despacho Oval junto a líderes europeos, con un mapa de fondo que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela cubiertos por la bandera estadounidense.
Además, el presidente informó que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que abordaron la situación de Groenlandia. “Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás”, escribió Trump, asegurando que existe consenso en ese diagnóstico.
La escalada tras el Nobel y el conflicto en el Ártico
En ese contexto, el mandatario envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirmó que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”. En la misiva, Trump cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y reclamó un “control completo y total” del territorio. “Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China”, sostuvo, al tiempo que afirmó que no existen documentos que respalden el derecho danés sobre la isla.
El conflicto trascendió el plano retórico. Trump amenazó con imponer aranceles del 10% a países europeos que se opongan a sus planes, lo que motivó a la Unión Europea a convocar una cumbre de emergencia, calificando la maniobra como un acto de “chantaje”.
Mientras tanto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) anunció el envío de aviones a la base de Pituffik, en Groenlandia, y la inestabilidad impactó en los mercados financieros, donde la plata subió un 4% y alcanzó un máximo histórico.
La respuesta de Noruega y el respaldo a Dinamarca
El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, confirmó que recibió un mensaje de texto de Trump y reiteró que su país apoya plenamente al Reino de Dinamarca en relación con Groenlandia. Según publica la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje presidencial respondió a uno enviado previamente junto al mandatario finlandés Alexander Stubb, en el que pedían una desescalada.
Store también aclaró el rol de su país respecto al Premio Nobel de la Paz. “Expliqué con claridad que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno noruego”, afirmó. Sin embargo, Trump insistió en que, tras no recibir el galardón, ya no se siente obligado a priorizar la paz y reiteró que el control total de Groenlandia es, a su criterio, la única forma de garantizar la seguridad mundial.