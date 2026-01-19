Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

La Policía de Mendoza avanzó en el esclarecimiento de un robo contra un chofer de transporte de una aplicación en Ciudad. El trabajo investigativo permitió concretar un allanamiento, detener a tres personas y secuestrar un arma de fuego vinculada al hecho.
Cómo ocurrió el robo contra el chofer y los detalles del allanamiento
El hecho investigado ocurrió a comienzos de enero en el barrio La Favorita, cuando hombres armados abordaron al chofer de Maxim y le sustrajeron diversas pertenencias. A partir del testimonio de la víctima y de los datos aportados, los investigadores iniciaron una serie de medidas para identificar a los presuntos responsables.
El trabajo fue llevado adelante por la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, cuyos efectivos lograron establecer el posible domicilio de los sospechosos mediante la geolocalización del teléfono celular robado durante el asalto.
La medida judicial se concretó el sábado pasado con un allanamiento en el barrio San Martín M-30, en Ciudad. Allí, el personal policial aprehendió a dos hombres de 29 y 21 años, y a una joven de 18 años, uno de los detenidos con antecedentes por delitos contra la propiedad.
Elementos recuperados
Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y se logró recuperar un iPhone, que había sido sustraído al chofer de la aplicación Maxim en el momento del robo.
Además, los efectivos incautaron un arma de fuego tipo revólver, con tambor de seis alvéolos y seis municiones calibre 32 colocadas en su interior, elemento que quedó incorporado a la causa judicial.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, que ordenó el secuestro del arma, las municiones y los teléfonos, además de la remisión de todas las actuaciones correspondientes.