Caos y violencia en un partido de fútbol amateur: intervención policial, una árbitra agredida y heridos

Un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca terminó de la peor manera durante el fin de semana y volvió a encender las alarmas por la violencia en el deporte . El encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy , derivó en una violenta pelea que dejó dos personas con heridas leves , entre ellas la árbitra asistente del partido .

Según informó TN, el hecho ocurrió durante un cruce de eliminación directa y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, tras un llamado que alertó sobre una pelea en la intersección de México y Berutti .

Como consecuencia de los incidentes, resultaron agredidos Victoria Cruz , árbitra asistente de 20 años , y el jugador Rodrigo Ortega , de 24 . Según información oficial, Ortega sufrió lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda , por lo que debió ser trasladado en ambulancia al hospital Penna para una evaluación médica más exhaustiva.

Las imágenes del violento episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales. En los videos se observa el momento en el que la árbitra es tirada al suelo , en medio de corridas, empujones y gritos protagonizados por jugadores y personas vinculadas a ambos equipos.

Por la violencia pelea, la árbitra no quiere volver a dirigir

Hasta el momento, no se logró identificar a los autores de las agresiones, por lo que la investigación continúa para determinar responsabilidades.

En este contexto, se confirmó que Victoria Cruz inició un tratamiento psicológico debido al impacto emocional que le provocó lo ocurrido y que, por ahora, no quiere volver a dirigir partidos, afectada por el nivel de violencia vivido dentro del campo de juego.

En paralelo, una joven aseguró que La Banda del Moy ya habría sido expulsada de otras ligas amateur por reiterados episodios de violencia, un dato que ahora será analizado por las autoridades en el marco de la investigación.

El comunicado de La Banda del Moy: "Queremos pedir disculpas"

Tras el escándalo, La Banda del Moy difundió un comunicado en sus redes sociales para referirse a lo sucedido: "Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó. No vamos a buscar culpables ni decir quién tuvo la culpa de lo ocurrido".

En el descargo, también señalaron que asumirán responsabilidades y que tomarán medidas para que no vuelva a suceder, al tiempo que remarcaron que llevan 10 años participando en torneos y que se trató de un hecho aislado.

"Mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó", concluyeron.