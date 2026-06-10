10 de junio de 2026
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Selección masculina de voleibol de Argentina

Sin el mendocino Loser, Argentina inició con el pie izquierdo la Nations League 2026

Los dirigidos por Horacio Dileo cayeron ante Serbia por 3-1, sin la presencia del oriundo de General Alvear. Cómo sigue la competencia para el combinado nacional.

Germán Gómez no estuvo fino en la definición.
Germán Gómez no estuvo fino en la definición. Foto: Prensa FEVA

El equipo dirigido por Horacio Dileo no contó con el mendocino Agustín Loser, quien se recupera de una lesión y se sumará al certamen en la Week 2, y terminó cediendo con parciales de 25-23, 25-20, 25-27 y 26-24.

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Arranque en falso para la Selección Argentina de voley en la Nations League

Argentina tuvo pasajes competitivos, especialmente en el primer set, donde logró dar vuelta un inicio adverso y ponerse arriba 15-12, pero no pudo sostener la ventaja y Serbia lo cerró con su potencia en el saque.

En el segundo parcial, los europeos marcaron diferencias desde el inicio y aprovecharon imprecisiones argentinas, para estirar la ventaja y encaminar el 2-0.

El equipo nacional mostró carácter en el tercer set: levantó dos match points en contra y logró descontar 27-25, con buenos aportes desde el banco.

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Sin embargo, en el cuarto capítulo, Serbia volvió a imponer su bloqueo en el cierre y se quedó con el partido por 26-24, en un desenlace muy parejo.

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En lo individual, Luciano Vicentín fue el máximo anotador argentino con 17 puntos, en una actuación destacada dentro de un equipo que fue de menor a mayor.

También dejaron buenas sensaciones los ingresos de Germán Gómez Díaz, Manuel Armoa y Joaquín Ramos, quienes le dieron variantes al equipo en momentos clave.

Cómo sigue el camino de Argentina en la Liga de Naciones de Voleibol

El seleccionado nacional continuará su participación en Brasilia, dentro de la primera semana de competencia, con un calendario exigente:

  • Viernes 12 de junio, 20 vs Irán
  • Sábado 13 de junio, 15.30 vs Bulgaria
  • Domingo 14 de junio, 18 vs Brasil

Luego, la acción se trasladará a Polonia y Japón, en un formato que contempla 12 partidos en fase regular, antes de definir a los clasificados a la etapa final.

Agustín Loser
Agust&iacute;n Loser se sumar&aacute; en la segunda semana de la VNL 2026.

Agustín Loser se sumará en la segunda semana de la VNL 2026.

Los siete mejores equipos de la tabla general más el anfitrión avanzarán a las finales en Ningbo, China, a partir del 29 de julio.

Uno de los datos salientes del debut fue la ausencia de Agustín Loser, el central mendocino oriundo de General Alvear, quien se sumará recién en la segunda semana del torneo, en Polonia.

Luciano De Cecco y una participación histórica

La competencia marca también el regreso de una pieza histórica: Luciano De Cecco volvió a disputar el torneo y suma su 16ª participación internacional, entre la antigua World League y la actual VNL.

Luciano De Cecco, Argentina Serbia Nations League 10-06-26
Luciano De Cecco sigue haciendo historia en la Selecci&oacute;n masculina de voleibol de Argentina.

Luciano De Cecco sigue haciendo historia en la Selección masculina de voleibol de Argentina.

A sus 37 años, el armador santafesino lidera un plantel que combina experiencia y recambio generacional, en una etapa de transición para la Selección.

Su vuelta se da tras ausentarse en 2025 por una operación, y en un contexto donde su presencia resulta determinante para el funcionamiento del equipo, que buscará mejorar su rendimiento en los próximos compromisos tras un inicio adverso.

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