Operativo en Ciudad: recuperan nueve celulares robados en un comercio

Policiales







Efectivos de la Policía de Mendoza recuperaron celulares usados en un local de electrónica de Ciudad, en el marco de un procedimiento destinado a desarticular la comercialización de bienes robados. Por el hecho, el propietario del comercio fue notificado por una infracción a la Ley 9556, que regula la venta de bienes muebles usados.

Recuperan celulares robados en Ciudad El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DILE) y se realizó el martes por la tarde en un comercio de venta de dispositivos electrónicos ubicado sobre la calle Buenos Aires. Allí se llevó adelante un control orientado a cortar la cadena delictiva vinculada a la comercialización de productos de origen ilícito.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. Además, el propietario del local fue identificado y debidamente notificado en el marco de la normativa vigente.

La intervención se enmarca en una política integral de seguridad que articula tareas de prevención, control e investigación, junto con la aplicación de la Ley 9556, que creó el Registro de Bienes Muebles Usados. Esta normativa regula la comercialización de productos de segunda mano, permite detectar puntos de venta informales, facilita el rastreo de objetos robados y refuerza los controles tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

“No compres robado”: cómo denunciar de forma anónima Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Mendoza impulsa la campaña “No compres robado”, una iniciativa que busca desalentar la compra de bienes de origen ilícito y frenar el circuito delictivo. La propuesta pone el foco en la responsabilidad ciudadana y en el rol clave que tiene la demanda de estos productos en la generación de delitos. Las denuncias por comercialización de bienes robados pueden realizarse de manera anónima y gratuita, las 24 horas, a través de la línea telefónica 0800 222 6111 o por WhatsApp al 261 592 7481.