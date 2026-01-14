14 de enero de 2026
Sitio Andino
El clima

Calor, tormentas y Zonda: el pronóstico del tiempo para este 14 de enero en Mendoza

Se espera una jornada calurosa e inestable, con tormentas en algunas zonas, con posibilidad de granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 14 de enero una jornada calurosa y algo nublada, con ascenso de la temperatura y condiciones inestables desde la tarde, que podrían derivar en tormentas hacia la noche.

En alta montaña, el panorama será mayormente despejado, aunque no se descarta inestabilidad durante la tarde, sin fenómenos significativos previstos.

Tormentas y Zonda este miércoles en Mendoza: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, desde las 10 se registrará circulación de viento del norte hacia el sur, con intensidad moderada, especialmente en la franja Este, donde las velocidades promedio rondarán los 35 km/h.

Entre las 14 y las 20, se espera viento Zonda de manera localizada en el Sur de Malargüe, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h. Más tarde, alrededor de las 21, el viento rotará al sector sur, afectando primero la zona Sur y extendiéndose hacia el Norte y Este cerca de la medianoche.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg
Se espera la presencia de viento Zonda en Malargüe este miércoles 14 de enero.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 16 se iniciará la convección, con tormentas aisladas que se desarrollarán en el oeste del Gran Mendoza y de forma simultánea en el oeste de la zona Sur. En esta última región, las tormentas podrían adquirir mayor intensidad, con alta probabilidad de caída de granizo.

Hacia la noche, la inestabilidad se extenderá al Valle de Uco y posteriormente al extremo Este, especialmente en Santa Rosa y La Paz. En el Gran Mendoza, las lluvias serán menos probables, aunque no se descartan núcleos aislados hacia el sector Oeste.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 20°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 15 de enero: jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Podrían registrarse tormentas durante la madrugada, con nubosidad residual en el extremo Noreste. Desde media mañana se espera mejora generalizada, aunque hacia las 17 podría darse convección puntual con lluvias concentradas en el Oeste del Gran Mendoza. Máxima: 28°C | Mínima: 15–19°C (según zona).
  • Viernes 16 de enero: jornada calurosa, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C.
  • Sábado 17 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. Se mantendrá la inestabilidad en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C.
  • Domingo 18 de enero: el fin de semana cerrará con descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sur e ingreso de un frente frío. Máxima: 30°C | Mínima: 22°C.
