Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo en la provincia de Mendoza indica para este lunes 12 de enero caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.
12 de enero de 2026
La provincia de Mendoza tendrá un lunes caluroso, con tormentas aisladas. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.
La máxima llegaría a los 34°C |y la Mínima a 23°C.