12 de enero de 2026
Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero en Mendoza

La provincia de Mendoza tendrá un lunes caluroso, con tormentas aisladas. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.

Caluroso, el pronóstico del tiempo este lunes 12 de enero en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano

La máxima llegaría a los 34°C |y la Mínima a 23°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 13: Jornada inestable, con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur e ingreso de un frente frío. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C
  • Miércoles 14: Caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
  • Jueves 15: Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 31°C | Mínima: 22°C
