Pronóstico del tiempo en Mendoza para este sábado 10 de enero: calor, tormentas aisladas y posible granizo

Este sábado 10 de enero estará marcado por condiciones calurosas , con nubosidad variable y vientos leves del noreste , mientras que la inestabilidad aumentará hacia la tarde y la noche , especialmente en el Sur provincial, el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Durante la mañana, el tiempo será mayormente estable , aunque con algunas diferencias regionales, y el aumento de nubosidad anticipará un cierre de jornada con tormentas aisladas.

Malargüe amanecerá seminublado , mientras que el resto de la provincia tendrá cielo despejado . A partir de las 17 , comenzará a incrementarse la nubosidad en la zona Sur , y entre las 18 y 19 se desarrollará convección con tormentas aisladas en el Valle de Uco , que luego podrían extenderse hacia el oeste del Gran Mendoza , principalmente en zona de piedemonte .

En este contexto, no se descarta la caída de granizo , con mayor probabilidad en el Valle de Uco , donde las tormentas podrían presentar mayor intensidad.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del norte al sur entre las 14 y las 22, con alcance en toda la provincia, sin ráfagas significativas ni fenómenos intensos asociados.

En Alta Montaña, el día comenzará seminublado en el sector Sur, pero las condiciones mejorarán rápidamente, con cielo despejado a partir de las 10. Hacia la tarde se espera nubosidad variable, sin fenómenos relevantes durante la jornada.

Las temperaturas promedio en el llano serán de entre 17ºC (Malargüe y zonas bajas de Valle de Uco) y 19ºC (resto de la provincia), en su mínima; y de 32 grados centígrados en su máxima.

