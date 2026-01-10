10 de enero de 2026
Pronóstico del tiempo en Mendoza para este sábado 10 de enero: calor, tormentas aisladas y posible granizo

Habrá ascenso de la temperatura y tormentas aisladas. No se descarta caída de granizo en algunas zonas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Tiempo bueno para este sábado en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Este sábado 10 de enero estará marcado por condiciones calurosas, con nubosidad variable y vientos leves del noreste, mientras que la inestabilidad aumentará hacia la tarde y la noche, especialmente en el Sur provincial, el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Durante la mañana, el tiempo será mayormente estable, aunque con algunas diferencias regionales, y el aumento de nubosidad anticipará un cierre de jornada con tormentas aisladas.

Malargüe amanecerá seminublado, mientras que el resto de la provincia tendrá cielo despejado. A partir de las 17, comenzará a incrementarse la nubosidad en la zona Sur, y entre las 18 y 19 se desarrollará convección con tormentas aisladas en el Valle de Uco, que luego podrían extenderse hacia el oeste del Gran Mendoza, principalmente en zona de piedemonte.

En este contexto, no se descarta la caída de granizo, con mayor probabilidad en el Valle de Uco, donde las tormentas podrían presentar mayor intensidad.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve del norte al sur entre las 14 y las 22, con alcance en toda la provincia, sin ráfagas significativas ni fenómenos intensos asociados.

En Alta Montaña, el día comenzará seminublado en el sector Sur, pero las condiciones mejorarán rápidamente, con cielo despejado a partir de las 10. Hacia la tarde se espera nubosidad variable, sin fenómenos relevantes durante la jornada.

Las temperaturas promedio en el llano serán de entre 17ºC (Malargüe y zonas bajas de Valle de Uco) y 19ºC (resto de la provincia), en su mínima; y de 32 grados centígrados en su máxima.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Domingo 11: Muy caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, principalmente en el sur provincial. Vientos moderados del noreste. Posible Zonda leve y localizado en el sur de Malargüe durante la tarde. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C
  • Lunes 12: Caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.Máxima: 34°C | Mínima: 23°C
  • Martes 13: Jornada inestable, con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur e ingreso de un frente frío. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C
  • Miércoles 14: Caluroso y algo nublado, con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
  • Jueves 15: Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 31°C | Mínima: 22°C
