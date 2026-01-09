Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero en Mendoza

Este viernes 9 de enero se presentará en Mendoza con cielo algo nublado y mejora general de las condiciones meteorológicas, luego del frente frío del jueves. El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa un ascenso moderado de la temperatura y vientos leves a moderados del sector sudeste, sin fenómenos significativos en la mayor parte del territorio provincial.
Durante la mañana, el cielo se presentará seminublado, especialmente en la franja Este de la provincia. Sin embargo, a partir de las 11 se espera cielo despejado, con condiciones estables en casi todo el llano.
Hacia las 18, se prevé actividad convectiva puntual únicamente en el departamento de Malargüe, con precipitaciones moderadas, mientras que en el resto de Mendoza no se esperan tormentas ni lluvias.
Los vientos serán leves, con circulación desde el sur entre las 15 y las 22, afectando a gran parte del territorio provincial.
En cuanto a Alta Montaña, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14, se espera nubosidad parcial en el sector Sur, sin precipitaciones ni eventos de relevancia.
La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima rondará los 13°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y los 15°C en el resto de la provincia.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Sábado 10: jornada calurosa y estable, con nubosidad variable y vientos leves del noreste durante la tarde, sin probabilidad de precipitaciones en el llano. Posibles neblinas matinales, especialmente en zonas bajas y sectores del Sur provincial. La mañana comenzará seminublada en Malargüe, pero desde media mañana se espera cielo despejado en toda la provincia. Hacia la tarde aumentará levemente la nubosidad en la zona Sur, sin fenómenos de convección. En cordillera, poco nuboso a parcialmente nublado, sin condiciones adversas. Máxima de 33°C. Mínima: 20°C.
Domingo 11: muy caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, especialmente en cordillera. Máxima de 37°C. Mínima: 21°C.
Lunes 12: continuará el calor intenso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, sobre todo en zonas cordilleranas. Máxima de 38°C. Mínima: 23°C.
Martes 13: jornada inestable, con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur e ingreso de un frente frío. Máxima estimada de 33°C. Mínima: 23°C.