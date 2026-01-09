Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero en Mendoza

Este viernes 9 de enero se presentará en Mendoza con cielo algo nublado y mejora general de las condiciones meteorológicas , luego del frente frío del jueves. El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa un ascenso moderado de la temperatura y vientos leves a moderados del sector sudeste , sin fenómenos significativos en la mayor parte del territorio provincial.

Durante la mañana, el cielo se presentará seminublado , especialmente en la franja Este de la provincia . Sin embargo, a partir de las 11 se espera cielo despejado , con condiciones estables en casi todo el llano.

Hacia las 18 , se prevé actividad convectiva puntual únicamente en el departamento de Malargüe , con precipitaciones moderadas , mientras que en el resto de Mendoza no se esperan tormentas ni lluvias .

Los vientos serán leves , con circulación desde el sur entre las 15 y las 22 , afectando a gran parte del territorio provincial.

No se esperan lluvias para este viernes en casi toda la provincia de Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

En cuanto a Alta Montaña, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14, se espera nubosidad parcial en el sector Sur, sin precipitaciones ni eventos de relevancia.

La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima rondará los 13°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y los 15°C en el resto de la provincia.

