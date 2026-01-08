Tormentas y marcado descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 8 de enero una jornada inestable en toda la provincia de Mendoza , con nubosidad variable , lluvias y tormentas de variada intensidad , marcado descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur .

También se esperan precipitaciones en cordillera y nevadas aisladas en alta montaña ; razón por la cual Defensa Civil emitió una alerta naranja para la zona Este y el Valle de Uco.

Durante la madrugada , entre las 3 y las 7 , se registrará circulación leve del sur en la zona Sur , mientras que desde las 14 y hasta las 21 se prevé viento Sur moderado , que afectará al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este , acompañado por tormentas de variada intensidad .

En cuanto a la nubosidad, el día amanecerá mayormente nublado y desde las primeras horas de la mañana se registrarán precipitaciones intensas en la zona Este y el Valle de Uco , extendiéndose hacia la zona Sur al mediodía .

No se descarta la caída de granizo en zona Este, Norte-Este, Valle de Uco y también en la zona Sur, aunque en este último sector con menor probabilidad.

En Alta Montaña, el mal tiempo estará instalado desde la mañana, con precipitaciones y nevadas aisladas, y se prevé una mejora general recién hacia la 1 del viernes, en toda la cordillera.

Las temperaturas promedio en el llano serán, en su mínima, de 15 grados centígrados (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) y 18ºC (resto de la provincia); en tanto que la máxima oscilará entre lo 19°C y los 20°C.

