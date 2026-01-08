Tormentas y marcado descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 8 de enero una jornada inestable en toda la provincia de Mendoza, con nubosidad variable, lluvias y tormentas de variada intensidad, marcado descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur.
También se esperan precipitaciones en cordillera y nevadas aisladas en alta montaña; razón por la cual Defensa Civil emitió una alerta naranja para la zona Este y el Valle de Uco.
Durante la madrugada, entre las 3 y las 7, se registrará circulación leve del sur en la zona Sur, mientras que desde las 14 y hasta las 21 se prevé viento Sur moderado, que afectará al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, acompañado por tormentas de variada intensidad.
En cuanto a la nubosidad, el día amanecerá mayormente nublado y desde las primeras horas de la mañana se registrarán precipitaciones intensas en la zona Este y el Valle de Uco, extendiéndose hacia la zona Sur al mediodía.
No se descarta la caída de granizo en zona Este, Norte-Este, Valle de Uco y también en la zona Sur, aunque en este último sector con menor probabilidad.
En Alta Montaña, el mal tiempo estará instalado desde la mañana, con precipitaciones y nevadas aisladas, y se prevé una mejora general recién hacia la 1 del viernes, en toda la cordillera.
Las temperaturas promedio en el llano serán, en su mínima, de 15 grados centígrados (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) y 18ºC (resto de la provincia); en tanto que la máxima oscilará entre lo 19°C y los 20°C.
El pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
Viernes 9 de enero: algo nublado con ascenso de la temperatura y mejora de las condiciones meteorológicas. Vientos moderados del sudeste, con circulación leve del sector Norte entre las 15 y las 21, abarcando toda la provincia. Amanece con cielo seminublado a nublado, producto de la convección del día anterior, pero desde las 13 el cielo tenderá a despejarse, favoreciendo el aumento térmico. Hacia las 18 se espera nueva convección en Malargüe y San Rafael, con tormentas moderadas y probabilidad de granizo en núcleos aislados. En Valle de Uco y Gran Mendoza, nubosidad sin precipitaciones; zona Este con cielo despejado. En Alta Montaña, cielo despejado por la mañana, con aumento de nubosidad desde las 14 en sectores central y Sur, y precipitaciones moderadas desde las 18. Máxima: 28°C | Mínima: 15°C.
Sábado 10 de enero:caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C
Domingo 11 de enero:muy caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 37°C | Mínima: 21°C
Lunes 12 de enero:muy caluroso, con tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. Máxima: 38°C | Mínima: 23°C
Martes 13 de enero:inestable, con descenso de la temperatura y viento sur por el ingreso de un frente frío. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C