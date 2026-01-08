8 de enero de 2026
Tormentas y marcado descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero en Mendoza

Se espera un fuerte descenso térmico, aunque el viernes traerá una mejora gradual del tiempo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para Mendoza.

Cómo estará el tiempo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 8 de enero una jornada inestable en toda la provincia de Mendoza, con nubosidad variable, lluvias y tormentas de variada intensidad, marcado descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur.

También se esperan precipitaciones en cordillera y nevadas aisladas en alta montaña; razón por la cual Defensa Civil emitió una alerta naranja para la zona Este y el Valle de Uco.

Durante la madrugada, entre las 3 y las 7, se registrará circulación leve del sur en la zona Sur, mientras que desde las 14 y hasta las 21 se prevé viento Sur moderado, que afectará al Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, acompañado por tormentas de variada intensidad.

En cuanto a la nubosidad, el día amanecerá mayormente nublado y desde las primeras horas de la mañana se registrarán precipitaciones intensas en la zona Este y el Valle de Uco, extendiéndose hacia la zona Sur al mediodía.

No se descarta la caída de granizo en zona Este, Norte-Este, Valle de Uco y también en la zona Sur, aunque en este último sector con menor probabilidad.

En Alta Montaña, el mal tiempo estará instalado desde la mañana, con precipitaciones y nevadas aisladas, y se prevé una mejora general recién hacia la 1 del viernes, en toda la cordillera.

Las temperaturas promedio en el llano serán, en su mínima, de 15 grados centígrados (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) y 18ºC (resto de la provincia); en tanto que la máxima oscilará entre lo 19°C y los 20°C.

El pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • Viernes 9 de enero: algo nublado con ascenso de la temperatura y mejora de las condiciones meteorológicas. Vientos moderados del sudeste, con circulación leve del sector Norte entre las 15 y las 21, abarcando toda la provincia. Amanece con cielo seminublado a nublado, producto de la convección del día anterior, pero desde las 13 el cielo tenderá a despejarse, favoreciendo el aumento térmico. Hacia las 18 se espera nueva convección en Malargüe y San Rafael, con tormentas moderadas y probabilidad de granizo en núcleos aislados. En Valle de Uco y Gran Mendoza, nubosidad sin precipitaciones; zona Este con cielo despejado. En Alta Montaña, cielo despejado por la mañana, con aumento de nubosidad desde las 14 en sectores central y Sur, y precipitaciones moderadas desde las 18. Máxima: 28°C | Mínima: 15°C.
  • Sábado 10 de enero: caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C
  • Domingo 11 de enero: muy caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 37°C | Mínima: 21°C
  • Lunes 12 de enero: muy caluroso, con tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. Máxima: 38°C | Mínima: 23°C
  • Martes 13 de enero: inestable, con descenso de la temperatura y viento sur por el ingreso de un frente frío. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C
