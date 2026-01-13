13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

No tires esa ropa que ya no usás. Te proponemos 5 ideas prácticas de reciclaje textil para renovar tu vestidor, ahorrar dinero y cuidar el planeta.

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla

 Por Analía Martín

Llega el cambio de temporada y el placard explota de ropa que ya no usamos. Muchas veces el impulso es tirar todo a la basura, pero la industria textil es altamente contaminante. Antes de descartar esas prendas, existen alternativas sustentables que no solo cuidan el medio ambiente, sino que pueden generarte un ingreso extra o ayudar a quien lo necesita.

El concepto de "usar y tirar" quedó viejo. Hoy la tendencia mundial es la moda circular, que propone que las prendas giren y se reutilicen la mayor cantidad de veces posible antes de convertirse en desecho. Mendoza no es ajena a esta movida y cada vez hay más opciones para gestionar esos textiles que sobran en casa.

Lee además
Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó
Tal vez no sabías

Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó
Se viene la primera Luna Nueva del 2026: a qué signos beneficiará y cómo aprovecharla
Astrología

Se viene la primera Luna Nueva del 2026: a qué signos beneficiará y cómo aprovecharla
donar, vender y reciclar ropa
Reciclar ropa es una forma de cuidar el medioambiente

Reciclar ropa es una forma de cuidar el medioambiente

Si no sabés por dónde empezar, acá te organizamos el panorama con cinco alternativas prácticas que van más allá de la clásica bolsa de consorcio.

Opciones para todos los estados de la prenda

  • Venta en tiendas "Second Hand": Si la ropa está impecable y es de marca, podés llevarla a tiendas de segunda mano o "ferias americanas" que la compran o la toman en consignación. Recuperás parte de la inversión.
  • Intercambio o "Swap Party": Juntate con amigas/os y lleven lo que no usan. Lo que para vos es "viejo", para otra persona es un tesoro nuevo. Es gratis y divertido.
  • Donación consciente: Si la ropa está sana y limpia, iglesias, refugios y comedores siempre necesitan. Asegurate de que los cierres funcionen y no tenga agujeros; donar no es tirar basura en otro lado.
  • Upcycling (Reciclaje creativo): ¿Un jean manchado? Cortalo y hacelo short. ¿Una remera agujereada? Hacela musculosa para entrenar. Pinterest está lleno de ideas para transformar prendas.
  • Trapos de limpieza: Si la tela ya no da más (roturas grandes, manchas imposibles), cortala en cuadrados. El algodón de las remeras viejas es lo mejor para limpiar vidrios o lustrar muebles.
reciclar ropa
Con un poco de ingenio, la ropa vieja se puede convertir en un elemento decorativo o en otra prenda

Con un poco de ingenio, la ropa vieja se puede convertir en un elemento decorativo o en otra prenda

Antes de descartar, pensá en el ciclo de vida de esa tela. Con un poco de creatividad o gestión, podés evitar generar más basura y darle un propósito útil a lo que ya tenés.

Temas
Seguí leyendo

El mejor truco para enfriar la casa y dormir bien sin tener aire acondicionado

Qué significa hablarle a las mascotas como si fueran personas, según la psicología

Higiene del sueño: trucos científicos para lograr dormir con calor en las noches de verano mendocino

Golpe de calor: los síntomas silenciosos a los que hay que estar atentos

Piernas hinchadas y calor: por qué sucede y 5 consejos simples para aliviar la pesadez

Ni dulces ni pesados: 3 perfumes de mujer que duran más en la piel los días de calor

Ni blanco ni rosa: los colores que eligen las personas con baja autoestima, según expertos

Verano 2026: los trucos definitivos para cuidar tu pelo del cloro y la sal

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó
Tal vez no sabías

Qué pasa si mezclás hielo con sal: el truco casero que nadie te contó

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén