11 de enero de 2026
Sitio Andino
Qué significa hablarle a las mascotas como si fueran personas, según la psicología

¿Hablás con tu mascota como si fuera una persona? Descubrí qué dice la psicología sobre este curioso hábito.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas, e incluso nosotros mismos, solemos hablarle a las mascotas como si fueran personas. Más allá de un gesto de cariño, este comportamiento puede reflejar significados específicos desde la psicología. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

Qué revela la psicología sobre hablarle a tu mascota como si fuera una persona

Por qué muchas personas hablan con sus mascotas como si fueran humanas

Según información de TyC Sports, hablarle a una mascota refleja un vínculo emocional profundo, similar al que desarrollamos con amigos o familiares cercanos. Este lazo fortalece la conexión y hace que la relación con el animal sea significativa y afectiva.

Además, surge la necesidad de comunicarse y sentirse acompañado, sobre todo en momentos de soledad. Conversar con la mascota se convierte en una forma de expresar pensamientos, aliviar el estrés y compartir compañía sin juicios.

Por otro lado, muchas personas muestran alta empatía, atribuyendo emociones, intenciones y estados de ánimo al animal. Esta conducta también genera un sentido de pertenencia, ya que la mascota pasa a formar parte de la familia y del entorno cotidiano.

