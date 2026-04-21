21 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz lanza una nueva edición del Festival Amor Animal con servicios gratuitos para mascotas

El evento se realizará el 29 de abril en el Espacio Verde Pescarmona de Godoy Cruz con actividades recreativas, charlas y atención veterinaria sin costo.

Servicio gratuito para tu mascota en Godoy Cruz.

Servicio gratuito para tu mascota en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz llevará adelante la segunda edición del Festival Amor Animal, una propuesta pensada para fortalecer el vínculo entre las personas y su mascota, promoviendo el cuidado responsable y el bienestar animal.

La actividad se realizará el miércoles 29 de abril, de 16.00 a 19.00 horas, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, ubicado en Balcarce y Rivadavia.

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Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán disfrutar de una tarde con múltiples propuestas para toda la familia, que incluyen charlas sobre tenencia responsable, espacios educativos y actividades recreativas destinadas a perros.

Además, habrá sorteos, entrega de regalos para quienes registren previamente a sus mascotas, asistencia para completar el registro y entrega de chapitas solicitadas con anterioridad. También se podrá recorrer una feria de emprendedores locales.

Servicios gratuitos para el cuidado de tu mascota

En paralelo, de 16.00 a 18.00 horas, se brindarán servicios esenciales para la salud animal, por orden de llegada.

Para acceder, será necesario presentar DNI que acredite domicilio en Godoy Cruz y ser mayor de edad.

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Las prestaciones incluyen:

  • Vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de 4 meses
  • Desparasitación interna para cachorros de hasta 4 meses
  • Desparasitación externa para perros y gatos desde los 4 meses
  • Colocación de microchip (voluntaria, para mascotas previamente registradas)

Registro previo y beneficios en Godoy Cruz

Desde el municipio remarcaron la importancia de realizar el registro anticipado de las mascotas, ya que permitirá acceder a beneficios adicionales durante el festival, como regalos y participación en actividades especiales.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 4131830 o 2613064927.

Un espacio para promover el bienestar animal

El Festival Amor Animal se consolida como un espacio de encuentro comunitario que busca generar conciencia sobre la convivencia responsable con los animales.

A través de estas iniciativas, Godoy Cruz continúa impulsando políticas públicas orientadas al cuidado, la protección y el respeto por las mascotas.

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