13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz reinauguró el jardín "Chispitas de Esperanza" con una inversión de $140 millones

El Municipio de Godoy Cruz invirtió más de $140 millones para mejorar las condiciones educativas y de cuidado.

Reinauguración del jardín en Godoy Cruz.

Reinauguración del jardín en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz reinauguró el Jardín Maternal Nº4 “Chispitas de Esperanza”, ubicado en el barrio La Esperanza, tras una obra integral de ampliación y refuncionalización que apunta a mejorar la calidad del servicio educativo y las condiciones edilicias.

El acto fue encabezado por el intendente Diego Costarelli, quien destacó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la primera infancia. “Demostramos con hechos que la inclusión existe en Godoy Cruz. Este es un jardín modelo, donde la educación nos une pero también nos iguala a todos”, expresó el jefe comunal.

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Una inversión para mejorar la educación

La obra demandó una inversión superior a los 140 millones de pesos y se ejecutó en un plazo de seis meses. El objetivo fue crear un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de niños de 1 a 3 años.

Entre las principales mejoras, se incorporaron baños dentro de las salas, se construyó un sanitario accesible y se sumaron nuevas aulas, incluyendo una sala de lactantes con patio interno.

También se renovó la carpintería con aberturas de aluminio, se instalaron equipos de aire acondicionado y se refuncionalizó el Salón de Usos Múltiples (SUM), junto a otros espacios como cocina, lavandería y sectores de servicio.

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Educación emocional y trabajo con las familias

La directora del establecimiento, Miriam del Carmen Staiti, destacó que la renovación no solo mejora lo edilicio, sino también el desarrollo integral de los niños. “Cada niño es acompañado teniendo en cuenta sus sentimientos y sus expresiones. Hoy la inteligencia emocional tiene un lugar central”, remarcó.

Además, subrayó el rol de la comunidad educativa: “Este es un trabajo en equipo junto con las familias”.

Un servicio integral para 75 familias

El jardín maternal brinda atención a niños de 1 a 3 años en turnos mañana y tarde, con cuatro salas por turno y un alcance de 75 familias del departamento.

El servicio incluye una propuesta educativa y nutricional, acompañada por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de psicología, trabajo social y fonoaudiología.

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Más obras en la red de jardines

La intervención forma parte de un plan integral del Municipio para fortalecer la red de jardines maternales. En ese marco, ya se finalizó la construcción de nuevas salas en el Jardín Nº7 “Patitas Sueltas”, mientras avanza la refuncionalización del Jardín Nº3 “Picardías”. Además, se encuentran en proceso nuevas obras en los jardines Nº8 “Mi Angelito” y Nº6 “Gotitas de Miel”.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la inversión en infraestructura educativa y la prioridad en la primera infancia.

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