15 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Escuela

La Escuela de Amor Animal suma cursos gratuitos y abre convocatoria al voluntariado

La propuesta de la escuela es online, asincrónica y con certificación. Incluye capacitaciones en primeros auxilios, conducta animal y tenencia responsable.

Bienestar para tu mascota en Godoy Cruz.

Bienestar para tu mascota en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La Escuela de Amor Animal continúa consolidándose como un espacio de formación abierto a la comunidad de Godoy Cruz, con una propuesta gratuita, online y asincrónica que permite acceder a contenidos desde cualquier lugar y en el momento que cada persona lo disponga.

En esta nueva etapa, la iniciativa amplía su oferta de cursos con el objetivo de brindar herramientas prácticas que mejoren la calidad de vida de los animales y fortalezcan el vínculo con sus cuidadores.

Lee además
Capacitación en General Alvear.

Riesgos en internet: capacitan a docentes y familias en General Alvear
Ingreso norte a la ciudad de Malargüe. video

En Malargüe buscan evitar accidentes en "esquina compleja" de zona escolar

Más formación para el cuidado de tu mascota

Entre las capacitaciones disponibles se destacan propuestas orientadas a problemáticas y situaciones cotidianas vinculadas a las mascotas, como:

  • Primeros auxilios en mascotas
  • Educación y manejo de perros con comportamiento agresivo
  • Tenencia responsable y bienestar animal

Todos los cursos cuentan con certificación, lo que permite acompañar los procesos de aprendizaje y reconocer la formación adquirida.

Promover el bienestar y la convivencia

La Escuela de Amor Animal busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable. En este sentido, el bienestar animal se entiende como una construcción colectiva que involucra compromiso, información y empatía.

A través de estas instancias formativas, se promueve una convivencia más saludable, basada en el respeto y el conocimiento, tanto para los animales como para quienes forman parte de su entorno.

Convocatoria abierta al voluntariado en Godoy Cruz

Además, se encuentra abierta la convocatoria al Voluntariado de Amor Animal, destinada a personas interesadas en participar activamente en acciones de protección, concientización y educación en la comunidad.

La propuesta invita a sumarse a una red de compromiso social que trabaja por el bienestar animal desde una mirada participativa y solidaria.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

Las personas que deseen participar de los cursos o sumarse al voluntariado pueden solicitar más información a través de los siguientes contactos:

  • 4131830
  • 261306492

De esta manera, Godoy Cruz continúa fortaleciendo su compromiso con la educación y el bienestar animal, promoviendo una comunidad más consciente y responsable.

Temas
Seguí leyendo

¿Control total o parcial? Cómo manejan el acceso a internet en las escuelas de Mendoza

Apuestas online en las escuelas: una práctica que preocupa por la salud mental adolescente

Ausentismo escolar: cuáles son las causas y qué porcentaje de inasistencias tiene Mendoza

Ya podés anotarte en los vouchers educativos 2026: fecha límite y requisitos

UNCuyo: paso a paso para la preinscripción para el 2027

Atención: cortes de tránsito en Mendoza por obras en varias calles

Conservas caseras: cómo evitar el botulismo con un servicio gratuito

Del papel artesanal al museo: Mendoza tendrá su primera Fanzinoteca

LO QUE SE LEE AHORA
La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad.

La nueva medida que tomó Guaymallén tras el incendio en la municipalidad

Las Más Leídas

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

Buscan testigos tras nuevos hallazgos en la investigación por la muerte de Renato Di Fabio

Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Marcelo DAgostino renunció tras una grave denuncia por violencia de género y abuso sexual en su contra. 

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Fuerte temporal en Mendoza: las imágenes del fenómeno que golpeó al Valle de Uco

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes