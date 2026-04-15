La Escuela de Amor Animal suma cursos gratuitos y abre convocatoria al voluntariado

La Escuela de Amor Animal continúa consolidándose como un espacio de formación abierto a la comunidad de Godoy Cruz , con una propuesta gratuita, online y asincrónica que permite acceder a contenidos desde cualquier lugar y en el momento que cada persona lo disponga.

En esta nueva etapa, la iniciativa amplía su oferta de cursos con el objetivo de brindar herramientas prácticas que mejoren la calidad de vida de los animales y fortalezcan el vínculo con sus cuidadores.

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Entre las capacitaciones disponibles se destacan propuestas orientadas a problemáticas y situaciones cotidianas vinculadas a las mascotas, como:

Todos los cursos cuentan con certificación, lo que permite acompañar los procesos de aprendizaje y reconocer la formación adquirida.

Promover el bienestar y la convivencia

La Escuela de Amor Animal busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable. En este sentido, el bienestar animal se entiende como una construcción colectiva que involucra compromiso, información y empatía.

A través de estas instancias formativas, se promueve una convivencia más saludable, basada en el respeto y el conocimiento, tanto para los animales como para quienes forman parte de su entorno.

Convocatoria abierta al voluntariado en Godoy Cruz

Además, se encuentra abierta la convocatoria al Voluntariado de Amor Animal, destinada a personas interesadas en participar activamente en acciones de protección, concientización y educación en la comunidad.

La propuesta invita a sumarse a una red de compromiso social que trabaja por el bienestar animal desde una mirada participativa y solidaria.

Cómo inscribirse en Godoy Cruz

Las personas que deseen participar de los cursos o sumarse al voluntariado pueden solicitar más información a través de los siguientes contactos:

4131830

261306492

De esta manera, Godoy Cruz continúa fortaleciendo su compromiso con la educación y el bienestar animal, promoviendo una comunidad más consciente y responsable.