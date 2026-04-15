15 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Pelea

Murió el hombre herido de un botellazo en una violenta pelea en Godoy Cruz

La víctima tenía 46 años y permanecía internada en estado crítico en el hospital Central. Investigan un trasfondo vinculado a la comercialización de drogas.

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Central

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Central

 Por Carla Canizzaro

Un hombre de 46 años falleció en las últimas horas luego de haber quedado en grave estado de salud tras una pelea callejera en Godoy Cruz. La víctima, identificada como Carlos Elías, había sido trasladada de urgencia al hospital Central durante la madrugada, donde finalmente se constató su deceso.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Juncal y Santiago del Estero, donde se desató un violento enfrentamiento entre varios individuos. Según relataron testigos, la pelea incluyó piedrazos, botellazos y golpes de puño.

Lee además
Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show
La denuncia está radicada en Santiago del Estero

Agostina Páez suma un nuevo conflicto judicial tras el caso de racismo en Brasil

Sospechas de conflicto por drogas

De acuerdo con las primeras informaciones, los involucrados pertenecerían a bandos enfrentados por la comercialización de estupefacientes en la zona. A partir de estos datos, la Policía logró identificar a algunos sospechosos, aunque hasta el momento no hay detenidos.

homicidio banda
Los involucrados pertenecerían a bandos enfrentados por la comercialización de estupefacientes

Los involucrados pertenecerían a bandos enfrentados por la comercialización de estupefacientes

La investigación avanza bajo la hipótesis de un conflicto territorial vinculado al narcomenudeo, una problemática creciente en distintos puntos del Gran Mendoza.

Una lesión fatal

Durante la riña, Elías recibió un fuerte botellazo en la cabeza, lo que le provocó una grave lesión cerebral con pérdida de masa encefálica. Como consecuencia del impacto, el hombre quedó inconsciente y cayó a una acequia, donde además perdió una importante cantidad de sangre.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, las heridas resultaron irreversibles y terminaron causando su muerte horas más tarde en el hospital.

Temas
Seguí leyendo

Amenaza de tiroteo causa tensión en una escuela de Las Heras

Impactante vuelco en Ruta 7: un camión quedó destruido tras caer a un barranco

Borracho protagonizó una riña en Malargüe y terminó detenido acusado de acosar a una menor

Tres detenidos tras detectar un caso de contrabando en Lavalle

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Varios procedimientos policiales dejaron un saldo inesperado en el Gran Mendoza

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Caso Ángel López: prisión preventiva y un giro clave en la causa que sacude al país

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Las Más Leídas

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

Buscan testigos tras nuevos hallazgos en la investigación por la muerte de Renato Di Fabio

Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Marcelo DAgostino renunció tras una grave denuncia por violencia de género y abuso sexual en su contra. 

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Fuerte temporal en Mendoza: las imágenes del fenómeno que golpeó al Valle de Uco

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes