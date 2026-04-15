Murió el hombre herido de un botellazo en una violenta pelea en Godoy Cruz

Un hombre de 46 años falleció en las últimas horas luego de haber quedado en grave estado de salud tras una pelea callejera en Godoy Cruz . La víctima, identificada como Carlos Elías , había sido trasladada de urgencia al hospital Central durante la madrugada, donde finalmente se constató su deceso.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Juncal y Santiago del Estero , donde se desató un violento enfrentamiento entre varios individuos. Según relataron testigos, la pelea incluyó piedrazos, botellazos y golpes de puño .

De acuerdo con las primeras informaciones, los involucrados pertenecerían a bandos enfrentados por la comercialización de estupefacientes en la zona. A partir de estos datos, la Policía logró identificar a algunos sospechosos, aunque hasta el momento no hay detenidos.

La investigación avanza bajo la hipótesis de un conflicto territorial vinculado al narcomenudeo, una problemática creciente en distintos puntos del Gran Mendoza.

Una lesión fatal

Durante la riña, Elías recibió un fuerte botellazo en la cabeza, lo que le provocó una grave lesión cerebral con pérdida de masa encefálica. Como consecuencia del impacto, el hombre quedó inconsciente y cayó a una acequia, donde además perdió una importante cantidad de sangre.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, las heridas resultaron irreversibles y terminaron causando su muerte horas más tarde en el hospital.