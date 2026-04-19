Golpe al narcotráfico: secuestran más de cuatro kilos de cocaína en el Gran Mendoza

Un amplio operativo contra el narcotráfico desplegado en distintos puntos del Gran Mendoza permitió desarticular una organización criminal que ingresaba droga desde el norte del país y la distribuía hacia el sur. La investigación incluyó diez allanamientos simultáneos , detenidos y un importante secuestro de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales, a través de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y la Dirección General de Investigaciones , quienes ejecutaron los operativos en los departamentos de Las Heras , Godoy Cruz y Luján de Cuyo . Las medidas judiciales permitieron avanzar sobre domicilios vinculados a la organización y frenar su actividad ilícita.

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Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron más de cuatro kilos de cocaína , además de marihuana , dinero en efectivo en pesos, dólares y moneda extranjera, y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de la droga. Entre ellos se incautaron teléfonos celulares , balanzas de precisión y una prensa hidráulica utilizada para el armado de ladrillos de estupefacientes, herramientas clave dentro de la operatoria del grupo.

Durante los allanamientos también se encontraron autopartes de un vehículo con pedido de secuestro vigente , lo que permitió ampliar la investigación y analizar posibles vínculos con otros delitos. Las autoridades no descartan nuevas medidas judiciales a partir de la información obtenida en estos procedimientos.

allanamiento, detenidos y secuestro de cocaína en el gran mendoza 1

Así actuaba la organización criminal

Según las tareas de inteligencia criminal, la organización contaba con una estructura definida que permitía el ingreso de droga desde el norte del país, su distribución en el Gran Mendoza y el posterior traslado hacia provincias del sur argentino. Este circuito delictivo ya había sido detectado en octubre de 2025, cuando se logró interceptar un envío de cocaína de máxima pureza, lo que permitió comenzar a reconstruir la red de distribución.

La intervención policial fue clave para anticiparse a un nuevo traslado de droga que estaba próximo a concretarse, evitando que el cargamento continuara su circuito y llegara a otros destinos del país. Este accionar permitió interrumpir la logística del grupo y reducir el alcance de la distribución ilegal.

Embed Cinco detenidos y más de cuatro kilos de cocaína secuestrados en operativos contra una organización que distribuía droga en la provincia. pic.twitter.com/G6qNg6ZLXA — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) April 19, 2026

En relación con el operativo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó los resultados obtenidos y el impacto de la investigación. “Cinco detenidos y más de cuatro kilos de cocaína secuestrados en operativos contra una organización que distribuía droga en la provincia. La investigación permitió desarticular una red que traía estupefacientes desde el norte, operaba en Mendoza y tenía como destino el sur del país”, señaló la funcionaria.

Asimismo, remarcó la importancia de la intervención para evitar la circulación de la droga. “La intervención permitió interceptar la distribución antes de que la droga siguiera circulando. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, concluyó la ministra.