4 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
San Martín

Trágico accidente vial en San Martín: un hombre fallecido

Un hombre falleció tras un accidente vial ocurrido en la mañana de este jueves en San Martín. Científica trabaja en el lugar.

Trágico accidente vial en San Martín.&nbsp;

Trágico accidente vial en San Martín. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un fatal accidente vial se registró este jueves en el departamento de San Martín, donde un hombre de 45 años que circulaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestido por un camión, por lo que ahora peritos trabajan en el lugar para establecer la mecánica del siniestro.

El accidente vial ocurrió en la intersección de Carril Chimbas y calle Cereceto, en San Martín. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de gran porte habría colisionado con el ciclista, quien falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Trágico accidente vial en San Martín

Personal policial y peritos trabajan en la escena para determinar la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. La zona permanecía con restricciones al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de rigor.

Según fuentes policiales, el damnificado fue embestido por un camión Volvo y como consecuencia del impacto, falleció en el acto, según indicaron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Asimismo, efectivos de Policía Vial realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor del camión, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para establecer la mecánica definitiva del hecho.

Temas
Seguí leyendo

El brutal homicidio de un anciano en San Martín llega a juicio por jurado

Tras la muerte de Julio Le Parc, su ciudad natal tomó una medida para honrar su legado

Triste final para el jubilado que fue atropellado por un colectivo en San Martín

Mirá el video: lo atropelló un colectivo en San Martín y se salvó

Demoras en Ruta 40 por un grave accidente vial

Allanamientos masivos en un barrio de Guaymallén: importante despliegue policial

Conducir alcoholizado sigue siendo un grave problema en Malargüe

Video: una vieja disputa desencadenó una pelea que sacudió a la terminal de General Alvear

Lee además
Ambos arriesgan una condena a prisión perpetua. video

Está acusado de un brutal crimen en San Martín, aseguró que es inocente y apuntó contra otro imputado
La muerte de una mujer de 38 años en el departamento de San Martín generó conmoción.

Por qué la Justicia activó el protocolo de femicidio tras la muerte de una mujer en el Este
LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los allanamientos realizados en la mañana de hoy en Guaymallén.

Allanamientos masivos en un barrio de Guaymallén: importante despliegue policial

Las Más Leídas

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Llegaron a Mendoza las casas chinas que se montan en horas y cuestan la mitad que una tradicional

Banco Nación lanzó un beneficio para jubilados y clientes: promoción en hogar y construcción

Atención clientes de Banco Nación: así es el nuevo beneficio para compras del hogar

Apartoso choque en San José, Guaymallén. 

Terrible accidente en Guaymallén: mirá las fotos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de junio: números ganadores del sorteo 3379

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. 

La prueba que podría cambiar la investigación por el crimen de Agostina Vega