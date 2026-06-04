Trágico accidente vial en San Martín: un hombre fallecido

Trágico accidente vial en San Martín. Foto: Cristian Lozano

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Por Pablo Segura







Un fatal accidente vial se registró este jueves en el departamento de San Martín, donde un hombre de 45 años que circulaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestido por un camión, por lo que ahora peritos trabajan en el lugar para establecer la mecánica del siniestro.

El accidente vial ocurrió en la intersección de Carril Chimbas y calle Cereceto, en San Martín. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de gran porte habría colisionado con el ciclista, quien falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Trágico accidente vial en San Martín Personal policial y peritos trabajan en la escena para determinar la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. La zona permanecía con restricciones al tránsito mientras se desarrollaban las tareas de rigor.

Según fuentes policiales, el damnificado fue embestido por un camión Volvo y como consecuencia del impacto, falleció en el acto, según indicaron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Asimismo, efectivos de Policía Vial realizaron el correspondiente control de alcoholemia al conductor del camión, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para establecer la mecánica definitiva del hecho.