14 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz lanzó GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza

La iniciativa municipal recorrerá distintos puntos del departamento de Godoy Cruz con talleres gratuitos adaptados a estudiantes.

Godoy Cruz lanzó GodoLab.

Godoy Cruz lanzó GodoLab.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz dio un paso innovador en materia educativa con la inauguración de GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza. La iniciativa, encabezada por el intendente Diego Costarelli, tiene como objetivo democratizar el acceso a herramientas digitales y acercar experiencias de aprendizaje innovadoras a niños y adolescentes del departamento.

El lanzamiento se realizó en el Polideportivo Social y Deportivo N°3 Padre Contreras, en el barrio La Gloria, donde estudiantes de la Escuela N° 1-622 Padre Arce y del CAE municipal Mi Solcito participaron de la primera jornada.

Lee además
Reinauguración del jardín en Godoy Cruz.

Con fuerte inversión, Godoy Cruz renovó un jardín para la primera infancia
El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

“Este es un día muy importante para Godoy Cruz, porque estamos acercando el futuro a cada barrio. Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, crear y soñar en grande”, destacó Costarelli.

image

El recorrido comenzó en el barrio La Gloria de Godoy Cruz

Durante la actividad, los participantes recorrieron distintas estaciones interactivas, que incluyeron arte digital, programación con Scratch, videojuegos con realidad virtual y robótica. A través de estas propuestas, no solo incorporaron conocimientos tecnológicos, sino que también desarrollaron habilidades creativas y de trabajo en equipo.

“La tecnología no es solo una herramienta, es una puerta a nuevas oportunidades. Apostamos a que cada niño y adolescente pueda descubrir su talento y potenciarlo”, agregó el jefe comunal.

GodoLab es un espacio completamente reacondicionado, equipado con conexión a Internet, pantalla digital interactiva, televisores, notebooks, tablets y kits de robótica. Está diseñado para que hasta ocho participantes trabajen simultáneamente en proyectos colaborativos, promoviendo un aprendizaje dinámico e inmersivo.

image

Además, su carácter itinerante permitirá llevar la propuesta a distintos puntos del departamento, eliminando barreras de acceso y garantizando igualdad de oportunidades.

El Móvil Tecnológico inició su recorrido en el barrio La Gloria y continuará visitando otros espacios de Godoy Cruz. Los talleres son gratuitos y se organizan en turnos adaptados a los horarios escolares, priorizando la cercanía con los domicilios de los participantes.

Finalmente, Costarelli subrayó: “GodoLab es una inversión en el presente, pero sobre todo en el futuro. Estamos convencidos de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar realidades”.

Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al 2612051915, por correo electrónico a [email protected], o acercándose de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.

Temas
Seguí leyendo

Nueva capacitación con salida laboral: AutoCAD para metalurgia en Godoy Cruz

Charla gratuita en Godoy Cruz: todo lo que tenés que saber para compostar en casa

CostuRed: el programa en Godoy Cruz que convierte residuos textiles en oportunidades

Imputaron al adolescente acusado de balear a una menor en Godoy Cruz

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Feria imperdible en Godoy Cruz: emprendedores, productos únicos y entrada gratis

Si tenés más de 40 años, este evento en Godoy Cruz es para vos

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso norte a la ciudad de Malargüe. video

En Malargüe buscan evitar accidentes en "esquina compleja" de zona escolar

Las Más Leídas

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear video

"Estufas chuncanas": el ingenioso invento solidario para calentar el hogar que ya llegó a Mendoza

El músico tenía 64 años. video

Dolor en la cultura mendocina: a los 64 años, falleció Felipe Staiti

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa video

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

Impactante. Así quedó el auto tras el accidente vial. 

Impactante accidente vial dejó un muerto en Maipú

Marcelo DAgostino, se presentó en las últimas horas ante el Ministerio Público Fiscal 

D'Agostino acudió a la Justicia y entregó un elemento clave en la causa por abuso y violencia de género