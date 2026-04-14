Godoy Cruz lanzó GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza

Godoy Cruz dio un paso innovador en materia educativa con la inauguración de GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza . La iniciativa, encabezada por el intendente Diego Costarelli , tiene como objetivo democratizar el acceso a herramientas digitales y acercar experiencias de aprendizaje innovadoras a niños y adolescentes del departamento.

El lanzamiento se realizó en el Polideportivo Social y Deportivo N°3 Padre Contreras, en el barrio La Gloria , donde estudiantes de la Escuela N° 1-622 Padre Arce y del CAE municipal Mi Solcito participaron de la primera jornada.

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“Este es un día muy importante para Godoy Cruz , porque estamos acercando el futuro a cada barrio. Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, crear y soñar en grande”, destacó Costarelli.

Durante la actividad, los participantes recorrieron distintas estaciones interactivas , que incluyeron arte digital, programación con Scratch, videojuegos con realidad virtual y robótica. A través de estas propuestas, no solo incorporaron conocimientos tecnológicos, sino que también desarrollaron habilidades creativas y de trabajo en equipo.

“La tecnología no es solo una herramienta, es una puerta a nuevas oportunidades. Apostamos a que cada niño y adolescente pueda descubrir su talento y potenciarlo”, agregó el jefe comunal.

GodoLab es un espacio completamente reacondicionado, equipado con conexión a Internet, pantalla digital interactiva, televisores, notebooks, tablets y kits de robótica. Está diseñado para que hasta ocho participantes trabajen simultáneamente en proyectos colaborativos, promoviendo un aprendizaje dinámico e inmersivo.

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Además, su carácter itinerante permitirá llevar la propuesta a distintos puntos del departamento, eliminando barreras de acceso y garantizando igualdad de oportunidades.

El Móvil Tecnológico inició su recorrido en el barrio La Gloria y continuará visitando otros espacios de Godoy Cruz. Los talleres son gratuitos y se organizan en turnos adaptados a los horarios escolares, priorizando la cercanía con los domicilios de los participantes.

Finalmente, Costarelli subrayó: “GodoLab es una inversión en el presente, pero sobre todo en el futuro. Estamos convencidos de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar realidades”.

Quienes deseen participar pueden obtener más información comunicándose al 2612051915, por correo electrónico a [email protected], o acercándose de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.