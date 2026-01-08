8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Fragancias y verano

Ni dulces ni pesados: 3 perfumes de mujer que duran más en la piel los días de calor

¿Buscás aromas frescos para el calor? Descubrí 3 perfumes ideales que duran en la piel y son tendencia este verano 2026 en Mendoza.

Ni dulces ni pesados: 3 perfumes de mujer que duran más en la piel los días de calor

Ni dulces ni pesados: 3 perfumes de mujer que duran más en la piel los días de calor

 Por Analía Martín

Elegir una fragancia cuando el calor no da tregua es un desafío, ya que los aromas intensos pueden volverse agobiantes. La clave está en buscar perfumes cítricos de mujer que tengan buena fijación y aporten frescura. Estas opciones son ideales para sentirnos renovadas todo el día, resistiendo las altas temperaturas sin que la esencia desaparezca.

A diferencia de las notas amaderadas o de vainilla, los cítricos (como el limón, la bergamota o la mandarina) son volátiles por naturaleza. Sin embargo, las grandes casas de perfumería han logrado formular opciones que combinan esa frescura chispeante con fondos de almizcle o ámbar para que el aroma se adhiera a la piel sin perder su esencia liviana. Descubrí las fragancias pra oler rico todo el verano 2026.

Lee además
Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza
Calor en la calle, frío en la oficina: 5 claves para evitar el choque térmico en Mendoza
Claves contra el choque térmico

Calor en la calle, frío en la oficina: 5 claves para evitar el choque térmico en Mendoza
perfume de mujer
Que el calor no sea un empedimento para oler fresca y elegante todo el día

Que el calor no sea un empedimento para oler fresca y elegante todo el día

Las 3 joyas cítricas para este verano

Si estás buscando renovar tu aroma para esta temporada, estas tres opciones son infalibles por su calidad y duración:

  • Light Blue de Dolce & Gabbana: Un clásico indiscutido. Combina el limón siciliano con manzana verde y cedro. Es como transportarse al Mediterráneo. Su fondo almizclado hace que, aunque sea muy fresco, perdure horas en la piel.
  • CK One de Calvin Klein: Aunque es unisex, en la piel femenina destaca por sus notas de piña, mandarina y papaya. Es ideal para el uso diario en la oficina porque es limpio, energizante y nunca invasivo.
  • Acqua di Gioia de Armani: Inspirado en la brisa del mar, mezcla limón de Amalfi con menta. Es perfecto para las noches de verano mendocinas, aportando un toque de sofisticación y frescura herbal.
Embed

Consejos para que duren más

Para potenciar cualquiera de estos perfumes cítricos de mujer, el truco está en la hidratación. Aplicar una crema neutra antes de perfumarte ayudará a retener las moléculas volátiles. Además, rociar un poco en la ropa (con cuidado de no manchar) o en el pelo, creará una estela sutil que te acompañará aunque sudes por el calor.

Temas
Seguí leyendo

Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Ni blanco ni rosa: los colores que eligen las personas con baja autoestima, según expertos

Verano 2026: los trucos definitivos para cuidar tu pelo del cloro y la sal

Qué pasa si pongo ramas de romero en la ventana de mi casa: beneficios y significado

Significado de los corazones de WhatsApp: qué quiere decir cada color

Verano 2026: guía para encontrar paz en el caos de las playas masificadas

Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

LO QUE SE LEE AHORA
Ni blanco ni rosa: los colores que eligen las personas con baja autoestima, según expertos
¿Lo sabías?

Ni blanco ni rosa: los colores que eligen las personas con baja autoestima, según expertos

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. video
Tránsito reducido

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros