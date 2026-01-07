7 de enero de 2026
Significado de los corazones de WhatsApp: qué quiere decir cada color

Cada corazón de WhatsApp tiene un significado distinto. Conocé qué transmite cada color y sorprendé a tus contactos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada día, millones de personas en todo el mundo usan WhatsApp para comunicarse. Entre los emojis más populares están los corazones de colores, pero ¿sabés qué significa cada uno? En esta nota te contamos todos los detalles y su significado.

Qué significa cada color de corazón en WhatsApp

Según información de TN, los corazones de colores en WhatsApp tienen significados muy distintos según su tono. El rojo es el más tradicional y simboliza amor romántico y pasión, mientras que el rosa refleja cariño, amistad y calidez. El verde se asocia con salud, naturaleza y esperanza, y el negro suele representar dolor o tristeza.

Algunos colores reflejan emociones más delicadas. Por ejemplo, el celeste se relaciona con la pérdida o el fallecimiento de alguien, mientras que el gris se utiliza para expresar empatía, simpatía o un estado de ánimo bajo. El naranja, por su parte, simboliza amor en la amistad y buenas intenciones.

Otros tonos evocan confianza y alegría. El azul representa lealtad y confianza, el amarillo simboliza amistad, felicidad, alegría y armonía, y el blanco se asocia con paz y pureza. Finalmente, el violeta refleja compasión y comprensión.

