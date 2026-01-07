Significado de los corazones de WhatsApp: qué quiere decir cada color

Cada día, millones de personas en todo el mundo usan WhatsApp para comunicarse. Entre los emojis más populares están los corazones de colores, pero ¿sabés qué significa cada uno? En esta nota te contamos todos los detalles y su significado.

Qué significa cada color de corazón en WhatsApp Según información de TN, los corazones de colores en WhatsApp tienen significados muy distintos según su tono. El rojo es el más tradicional y simboliza amor romántico y pasión, mientras que el rosa refleja cariño, amistad y calidez. El verde se asocia con salud, naturaleza y esperanza, y el negro suele representar dolor o tristeza.

Algunos colores reflejan emociones más delicadas. Por ejemplo, el celeste se relaciona con la pérdida o el fallecimiento de alguien, mientras que el gris se utiliza para expresar empatía, simpatía o un estado de ánimo bajo. El naranja, por su parte, simboliza amor en la amistad y buenas intenciones.

corazones de colores de WhatsApp El significado de los corazones de colores que usás en los chats de WhatsApp Captura: Sitio Andino Otros tonos evocan confianza y alegría. El azul representa lealtad y confianza, el amarillo simboliza amistad, felicidad, alegría y armonía, y el blanco se asocia con paz y pureza. Finalmente, el violeta refleja compasión y comprensión.

Por último, el marrón transmite calidez y seguridad. En conclusión, los colores de los corazones de WhatsApp ayudan a comunicar emociones con mayor precisión. Y si te interesa conocer más sobre hábitos diarios, descubrí qué pasa con tu cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas.

