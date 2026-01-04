4 de enero de 2026
{}
Qué pasa si tomás café sin azúcar todas las mañanas, según expertos

Tomar café sin azúcar cada mañana tiene efectos en el cuerpo. Conocé qué pasa y qué opinan los expertos sobre este hábito.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Generalmente conocemos personas, o incluso nos reconocemos, que prefieren tomar café sin azúcar todas las mañanas. Esta elección no solo se asocia a un hábito más saludable, sino que también aporta diversos beneficios para el organismo y el bienestar, según expertos.

Según información de Clarín, diversos estudios señalan que el consumo de café sin azúcar puede aportar beneficios que van más allá de su efecto estimulante. Al no contener azúcares añadidos, esta bebida conserva compuestos naturales con acción antibacteriana que ayudan a limitar la adhesión de placa sobre los dientes, contribuyendo a una mejor salud bucal cuando se acompaña de una correcta higiene.

Además, el café actúa como un activador suave del sistema digestivo. Su consumo puede favorecer el movimiento intestinal y estimular ciertos procesos metabólicos. Tomado sin azúcar, también colabora con la eliminación de bacterias y toxinas a través de la orina.

En el plano hepático, distintos trabajos científicos vinculan el hábito de beber café sin endulzar con una menor probabilidad de desarrollar enfermedades del hígado. Entre ellas se incluyen afecciones como el hígado graso, la cirrosis e incluso algunos tipos de cáncer hepático.

Por último, los beneficios también se extienden al sistema cardiovascular. Consumir café sin azúcar en cantidades adecuadas se asocia con una reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y enfermedad coronaria.

Incorporar café sin azúcar todas las mañanas puede generar efectos positivos en distintos aspectos de la salud, siempre que se consuma de manera moderada y equilibrada. Ante cualquier duda sobre su consumo, es recomendable consultar con un profesional de la salud. Del mismo modo, cuidar el cuerpo implica prestar atención a otros factores cotidianos, como la exposición al sol. Para conocer cómo proteger la piel y elegir correctamente el protector solar, hacé click aquí.

