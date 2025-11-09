El impacto del sol en la piel: cómo protegerse y saber elegir el protector solar adecuado

Los especialistas brindan una serie de recomendaciones para disfrutar del sol de forma segura

Con el aumento de las temperaturas , la exposición al sol se intensifica y, con ello, crecen los riesgos para el cuidado de la piel . Una protección solar adecuada es fundamental para prevenir quemaduras y enfermedades más graves , como el cáncer de piel . Los especialistas brindan una serie de recomendaciones para disfrutar del sol de forma segura .

Durante el verano , la radiación solar es más intensa por dos motivos principales. En primer lugar, los días son más largos , lo que implica una mayor exposición a la luz solar y, por ende, una mayor cantidad de radiación recibida . En segundo lugar, la proximidad del sol a la Tierra : en esta época del año, la radiación ultravioleta atraviesa menos capas de la atmósfera , incrementando su intensidad.

Qué son y para qué sirven

Qué son y para qué sirven Terapias complementarias en Mendoza: crece el interés por una salud más integral

Uno de los cuidados más importantes para los días calurosos, en los que aumentan las actividades al aire libre, es el uso de protectores solares . La médica dermatóloga Florencia Galdeano , subespecializada en dermatología pediátrica (MP 8397), explicó a Sitio Andino que "el punto de corte del factor de protección solar debería ser de 30 hacia arriba; no deberíamos usar filtros con un FPS menor a 30 ".

Con el aumento de las temperaturas, la exposición al sol se intensifica

Asimismo, destacó que la elección del protector solar debe adecuarse a la edad . En el caso de los niños, "los protectores recomendados son los que tienen filtros físicos, mientras que los de adultos contienen filtros químicos ", señaló.

protector solar Uno de los cuidados más importantes para los días calurosos es el uso de protectores solares

No obstante, aclaró que no representa un problema si un niño usa de manera ocasional un protector solar para adultos, aunque se aconseja el uso de protectores pediátricos en situaciones de aplicación frecuente, como durante las vacaciones o en escuelas de verano.

Cosmética del producto: para adolescentes con acné , se recomienda utilizar protectores solares de “toque seco” , en formato gel o con efecto matificante .

Protectores solares específicos: en pacientes con lesiones cancerígenas como las queratosis actínicas, existen protectores que contienen componentes con un efecto “curativo” o reparador de estas lesiones.

Por otro lado, Galdeano, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Humberto Notti, indicó que la frecuencia de aplicación debe ser cada 4 o 5 horas si la persona permanece bajo techo, pero cada 3 horas si está expuesta directamente al sol.

Otras formas de protegerse del sol

Además del uso de protector solar, los especialistas recomiendan adoptar medidas complementarias de protección, como:

Usar sombreros de tela compacta, tipo piluso .

Buscar sombra bajo árboles o techos.

Polarizar las ventanas del automóvil si se pasa mucho tiempo conduciendo.

Utilizar ropa con filtro UV, especialmente en personas que trabajan al aire libre, como agricultores, ingenieros agrónomos o arquitectos.

Verano, parque central, calor, ola de, temperaturas altas, clima, tiempo caluroso, ejercicio físico en verano, golpe de calor, sombra Además del uso de protector solar, los especialistas recomiendan adoptar medidas complementarias de protección Foto: Cristian Lozano

"En verano es importante evitar exponerse entre las 11:30 y las 17:00 horas, porque la radiación es mucho más intensa. Incluso en días nublados, la radiación disminuye, pero atraviesa las nubes y puede dañarnos igual", advirtió Galdeano. Por este motivo, el protector solar debe aplicarse también en días nublados.

Finalmente, la especialista recordó la importancia de observar la piel y los lunares para detectar posibles signos de alerta. "Se debe prestar atención si los lunares cambian o sangran, o si aparece una lesión nueva que no cura o surge repentinamente", concluyó.