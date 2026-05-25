25 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Motocicleta

Motoambulancias en Mendoza: el 60% de las emergencias se resuelve en el lugar sin traslados

A casi un mes de su debut, el SEC destacó la eficacia del sistema. Según los datos oficiales, las motoambulancias llegan a las urgencias en menos de 6 minutos.

Motoambulancias en Mendoza: el 60% de las emergencias se resuelve en el lugar sin traslados.

Motoambulancias en Mendoza: el 60% de las emergencias se resuelve en el lugar sin traslados.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El Servicio de Emergencias Coordinado realizó un balance positivo a casi un mes de la implementación de las motocicletas médicas en el microcentro mendocino. El nuevo sistema no solo demostró su velocidad para sortear el caos vehicular, sino también una sorprendente capacidad de resolución en el lugar del hecho, sin intervención de ambulancias.

Lee además
Argentina avanza en medicina de precisión para el cáncer infantil: mejoró el diagnóstico y tratamiento en 2 de cada 3 casos

El avance médico argentino que podría cambiar el futuro del cáncer infantil
Gripe en Mendoza: recomiendan la vacunación a los grupos de riesgo, pero no hay dosis de PAMI. Imagen creada con IA

Gripe en Mendoza: varias farmacias siguen sin dosis para PAMI
motoambulancia final
Motocicletas médicas en Mendoza: el 60% de las emergencias se resolvió en el lugar del hecho.

Motocicletas médicas en Mendoza: el 60% de las emergencias se resolvió en el lugar del hecho.

Motoambulancias: velocidad que salva vidas

El tráfico de las horas pico en el centro de la Ciudad suele retrasar a las unidades de gran porte. Sin embargo, las motoambulancias lograron romper esa barrera: "Encontramos que estamos llegando en menos de seis minutos al lugar del siniestro, cuando una ambulancia común hubiese tardado diez o más", explicó Mengual.

Esta rapidez no solo optimiza la atención en el "minuto de oro" tras un accidente, sino que genera un impacto secundario clave: "Al resolver la mayoría de las asistencias en el lugar, las ambulancias tradicionales quedan liberadas y disponibles para cubrir otros códigos rojos de mayor complejidad en el resto de la provincia", manifestó el funcionario.

motoambulancias
Las motoambulancias llegan al siniestro en seis minutos, tiempo menor que lo que tarda una ambulancia tradicional.

Las motoambulancias llegan al siniestro en seis minutos, tiempo menor que lo que tarda una ambulancia tradicional.

Actividad en ascenso

El sistema, enfocado principalmente en el horario diurno, ha consolidado su operatividad con rapidez. Tras unos primeros días de adaptación, el servicio ya registra un promedio de entre 8 y 10 salidas diarias, alcanzando picos de hasta 12 intervenciones en las últimas jornadas.

Las autoridades prevén que la demanda y la efectividad del sistema sigan aumentando significativamente en las próximas semanas.

Temas
Seguí leyendo

Hantavirus: 45 casos en el país y Mendoza sin contagios

Gripe en Mendoza: el plan oficial ante la queja por la falta de pediatras en centros de salud

Gripe en Mendoza: por qué nadie va a los centros de salud

Qué virus predominan en el Notti y cómo evitar la guardia

"Vivimos tiempos peligrosos": la dura advertencia de la OMS por dos virus letales

Gripe en Mendoza: suben los casos y faltan vacunas de PAMI

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2429 y números ganadores del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1355 del domingo 24 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Inglés, café y cine: la propuesta mendocina que rompe con las clases tradicionales

Aprender inglés en cafeterías: la tendencia que crece entre jóvenes y adultos

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas

Cuánto sale construir en seco en Mendoza y cuáles son sus principales ventajas