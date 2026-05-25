Motoambulancias en Mendoza: el 60% de las emergencias se resuelve en el lugar sin traslados.

El Servicio de Emergencias Coordinado realizó un balance positivo a casi un mes de la implementación de las motocicletas médicas en el microcentro mendocino. El nuevo sistema no solo demostró su velocidad para sortear el caos vehicular, sino también una sorprendente capacidad de resolución en el lugar del hecho, sin intervención de ambulancias .

Según detalló a Sitio Andino el titular del SEC, Gabriel Mengual , el dato más destacado de la puesta en marcha es que el 60% de los llamados asistidos por las motos no requirió el apoyo de una ambulancia terrestre . El equipo de salud, integrado por un médico y un enfermero, logró estabilizar y dar el alta a los pacientes in situ, evitando traslados innecesarios a los hospitales.

Motocicletas médicas en Mendoza: el 60% de las emergencias se resolvió en el lugar del hecho.

El tráfico de las horas pico en el centro de la Ciudad suele retrasar a las unidades de gran porte. Sin embargo, las motoambulancias lograron romper esa barrera: "Encontramos que estamos llegando en menos de seis minutos al lugar del siniestro, cuando una ambulancia común hubiese tardado diez o más", explicó Mengual.

Esta rapidez no solo optimiza la atención en el "minuto de oro" tras un accidente, sino que genera un impacto secundario clave: "Al resolver la mayoría de las asistencias en el lugar, las ambulancias tradicionales quedan liberadas y disponibles para cubrir otros códigos rojos de mayor complejidad en el resto de la provincia", manifestó el funcionario.

motoambulancias Las motoambulancias llegan al siniestro en seis minutos, tiempo menor que lo que tarda una ambulancia tradicional.

Actividad en ascenso

El sistema, enfocado principalmente en el horario diurno, ha consolidado su operatividad con rapidez. Tras unos primeros días de adaptación, el servicio ya registra un promedio de entre 8 y 10 salidas diarias, alcanzando picos de hasta 12 intervenciones en las últimas jornadas.

Las autoridades prevén que la demanda y la efectividad del sistema sigan aumentando significativamente en las próximas semanas.