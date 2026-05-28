28 de mayo de 2026
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Alerta por virus Ébola en Argentina: Nación intensificó los protocolos en los puertos

Argentina intensifica protocolos en los ingresos marítimos tras alerta por Ébola. Según la OMS, la letalidad del virus oscila entre el 50% y 60%.

Alerta por virus Ébola en Argentina: Nación intensificó los protocolos en los puertos.

Alerta por virus Ébola en Argentina: Nación intensificó los protocolos en los puertos.

Por Sitio Andino Salud

El Ministerio de Salud y Sanidad de Fronteras activaron protocolos estrictos en los puertos de Argentina, tras una alerta de la SIDE. La medida, de carácter preventivo, se dispuso al detectarse buques mercantes procedentes de regiones de África con circulación activa del virus del Ébola, buscando neutralizar cualquier riesgo biológico antes de su ingreso al territorio nacional.

El protocolo activado obliga a las autoridades portuarias a revisar exhaustivamente las declaraciones marítimas de sanidad y los libros de bitácora de todas las embarcaciones que hayan transitado por costas africanas en los últimos 30 días. Con esto se busca neutralizar cualquier riesgo biológico antes de que las tripulaciones tengan contacto con el territorio nacional.

La OSM criticó la falta de compromiso para luchar contra el ébola.
Virus Ébola: Argentina activó protocolos en los puertos del país.

Virus Ébola: Argentina activó protocolos en los puertos del país.

Virus Ébola: el desafío de la cepa Bundibugyo

El Ébola es un virus de alta gravedad que se propaga mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas que ya manifiestan síntomas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad histórica de la enfermedad se ubica entre el 50% y el 60%.

Temas

La preocupación principal de los equipos sanitarios radica en que el brote actual pertenece a la cepa Bundibugyo. A diferencia de la variante Zaire, esta cepa no posee vacunas comerciales aprobadas ni tratamientos específicos estandarizados, lo que vuelve a la detección temprana en las fronteras la única barrera efectiva para evitar su propagación.

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