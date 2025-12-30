Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos Foto: web

Por Sitio Andino Lifestyle







El calor extremo no solo afecta a las personas, sino también a los perros. Identificar a tiempo un golpe de calor y saber cómo actuar es clave para evitar complicaciones serias. Reconocer las señales, aplicar soluciones rápidas y acudir al veterinario cuando es necesario puede salvarle la vida a tu mascota.

Cómo ocurren los golpes de calor y cuáles son las señales de alerta Los golpes de calor en perros son más frecuentes de lo que se cree, sobre todo durante el verano. Ocurren cuando el animal no logra regular su temperatura corporal, algo habitual en jornadas de calor intenso, ejercicio excesivo o falta de agua. Algunas razas, como los bulldogs o pugs, corren mayor riesgo por su hocico corto.

Las principales señales para identificar un golpe de calor son:

Jadeo excesivo y respiración rápida o forzada. Salivación abundante y espesa. Encías rojizas o azuladas, signo de mala oxigenación. Debilidad, desorientación o letargo repentino. Vómitos y diarrea, en algunos casos con sangre. Temperatura corporal elevada, superior a los 39 °C. Cuáles son las soluciones inmediatas Ante los primeros síntomas, es fundamental actuar rápido. Trasladá al perro a un lugar fresco y con sombra, mojá su cuerpo con agua fresca, nunca helada, y darles pequeños sorbos de agua si está consciente. El enfriamiento debe ser gradual para evitar un shock térmico.

Además, durante el verano es clave prevenir: Asegurar siempre agua fresca y limpia.

siempre agua fresca y limpia. Mantener a las mascotas en espacios ventilados y con sombra.

a las mascotas en espacios ventilados y con sombra. Evitar paseos y ejercicio en las horas de mayor calor.

paseos y ejercicio en las horas de mayor calor. Alimentarlos en horarios más frescos, como temprano o al atardecer.

en horarios más frescos, como temprano o al atardecer. Nunca dejarlos dentro de un auto, aunque sea por pocos minutos. Cuándo llevar al perro al veterinario Si el perro no mejora tras las primeras medidas, presenta decaimiento severo, convulsiones o dificultad para respirar, es imprescindible acudir de inmediato al veterinario. El golpe de calor puede generar daños internos graves y el tratamiento profesional a tiempo puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal.

Compartí la nota:







