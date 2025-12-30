30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Recomendaciones

Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Con temperaturas extremas en gran parte del país, las mascotas también están en riesgo. Cómo detectar el golpe de calor en perros y qué medidas tomar a tiempo.

Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Foto: web
Por Sitio Andino Lifestyle

El calor extremo no solo afecta a las personas, sino también a los perros. Identificar a tiempo un golpe de calor y saber cómo actuar es clave para evitar complicaciones serias. Reconocer las señales, aplicar soluciones rápidas y acudir al veterinario cuando es necesario puede salvarle la vida a tu mascota.

Cómo ocurren los golpes de calor y cuáles son las señales de alerta

Los golpes de calor en perros son más frecuentes de lo que se cree, sobre todo durante el verano. Ocurren cuando el animal no logra regular su temperatura corporal, algo habitual en jornadas de calor intenso, ejercicio excesivo o falta de agua. Algunas razas, como los bulldogs o pugs, corren mayor riesgo por su hocico corto.

Lee además
Calor en la provincia de Mendoza para este lunes.
EL CLIMA

Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza
Voraz incendio arrasó una vivienda en Luján de Cuyo: un bombero terminó descompensado
Pérdidas totales

Voraz incendio arrasó una vivienda en Luján de Cuyo: un bombero terminó descompensado

Las principales señales para identificar un golpe de calor son:

  1. Jadeo excesivo y respiración rápida o forzada.
  2. Salivación abundante y espesa.
  3. Encías rojizas o azuladas, signo de mala oxigenación.
  4. Debilidad, desorientación o letargo repentino.
  5. Vómitos y diarrea, en algunos casos con sangre.
  6. Temperatura corporal elevada, superior a los 39 °C.

Cuáles son las soluciones inmediatas

Ante los primeros síntomas, es fundamental actuar rápido. Trasladá al perro a un lugar fresco y con sombra, mojá su cuerpo con agua fresca, nunca helada, y darles pequeños sorbos de agua si está consciente. El enfriamiento debe ser gradual para evitar un shock térmico.

Además, durante el verano es clave prevenir:

  • Asegurar siempre agua fresca y limpia.
  • Mantener a las mascotas en espacios ventilados y con sombra.
  • Evitar paseos y ejercicio en las horas de mayor calor.
  • Alimentarlos en horarios más frescos, como temprano o al atardecer.
  • Nunca dejarlos dentro de un auto, aunque sea por pocos minutos.

Cuándo llevar al perro al veterinario

Si el perro no mejora tras las primeras medidas, presenta decaimiento severo, convulsiones o dificultad para respirar, es imprescindible acudir de inmediato al veterinario. El golpe de calor puede generar daños internos graves y el tratamiento profesional a tiempo puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal.

Temas
Seguí leyendo

Cómo estará el tiempo en Mendoza en Nochebuena y Navidad

¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la Nochebuena y Navidad en Mendoza

Por qué algunas personas escuchan música muy fuerte, según la psicología

El ritual de Año Nuevo que muchos hacen para arrancar el año con todo

Por qué limpiar la casa antes de Año Nuevo puede es una práctica poderosa de renovación y bienestar

Ni febrero ni agosto: según la ciencia, este es el mes en que nacen las buenas personas

Pesebre de Navidad: qué representa, dónde colocarlo y figuras imprescindibles

Qué dice la psicología sobre las personas que usan puntos suspensivos al escribir

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

El ministro del máximo tribunal pasó por Andino Streaming y abordó varios temas. video
Poder Judicial

José Valerio y la interna en la Corte: "La concentración de poder impide avanzar con más reformas"

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

El Paso Los Libertadores es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025