Guía botánica de Mendoza: propiedades medicinales y uso terapéutico de especies autóctonas

La riqueza biológica que posee la provincia de Mendoza ofrece una farmacia natural invaluable para quienes conocen los secretos de la montaña. Desde tiempos ancestrales, el uso de especies autóctonas ha permitido tratar dolencias comunes mediante preparados caseros. En este artículo, analizamos cinco variedades que destacan por su eficacia comprobada en el tratamiento de diversas afecciones cotidianas.

El Tomillo de campo (Acantholippia seriphioides) es un tesoro de nuestras zonas áridas. Según estudios del CONICET, posee altas concentraciones de timol, lo que le otorga propiedades antisépticas y expectorantes. Es ideal para combatir afecciones respiratorias y digestivas, actuando además como un potente antioxidante natural si lo consumís con moderación.

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Por otro lado, la Carqueja (Baccharis crispa) es reconocida por su capacidad hepatoprotectora. Esta planta ayuda a depurar el hígado y mejorar la digestión tras comidas pesadas. Su sabor amargo característico es el indicador de su potencia para estimular la secreción biliar y facilitar el tránsito intestinal.

La Jarilla (Larrea divaricata) es, quizás, la especie más emblemática de nuestra región. No solo sirve para combatir hongos y el mal olor en los pies debido a sus propiedades antimicóticas, sino que también es un excelente antiinflamatorio. Un ungüento de jarilla es el remedio perfecto para calmar dolores musculares y articulares después de un día de esfuerzo.

El Ajenjo (Artemisia absinthium), aunque debe usarse con extrema precaución por su potencia, es un tónico amargo digestivo sin igual. Es sumamente efectivo para eliminar parásitos intestinales y abrir el apetito en personas convalecientes. Finalmente, el Piche (Fabiana imbricata) completa esta lista como un diurético natural por excelencia, muy utilizado para limpiar las vías urinarias.

jarilla, ajenjo y piche Estas plantas son fáciles de encontrar en cualquier montaña de la provincia de Mendoza

Guía de preparados caseros:

Infusión de Tomillo: Colocá una cucharadita de hojas secas en una taza de agua hirviendo. Dejá reposar 5 minutos y tomalo para aliviar la tos o mejorar la digestión.

Colocá una cucharadita de hojas secas en una taza de agua hirviendo. Dejá reposar 5 minutos y tomalo para aliviar la tos o mejorar la digestión. Té de Carqueja: Usá 10 gramos de planta por litro de agua. Tomá una taza después de las comidas para proteger el hígado.

Usá 10 gramos de planta por litro de agua. Tomá una taza después de las comidas para proteger el hígado. Ungüento de Jarilla: Macerá hojas de jarilla en aceite de oliva durante 15 días al sol. Luego, derretí cera de abeja y mezclala con el aceite filtrado para obtener una crema analgésica.

Macerá hojas de jarilla en aceite de oliva durante 15 días al sol. Luego, derretí cera de abeja y mezclala con el aceite filtrado para obtener una crema analgésica. Baño de pies con Jarilla: Herví un puñado de ramas en dos litros de agua. Cuando esté tibio, sumergí los pies para eliminar hongos y sudoración excesiva.

Herví un puñado de ramas en dos litros de agua. Cuando esté tibio, sumergí los pies para eliminar hongos y sudoración excesiva. Infusión de Piche: Utilizá las ramas tiernas en agua caliente (sin hervir) para favorecer la eliminación de líquidos y limpiar los riñones.

Consejos de recolección y seguridad

Es fundamental que, si decidís recolectar estas plantas, lo hagas de forma sustentable, cortando solo lo necesario sin arrancar la raíz. Recordá siempre lavar bien los ejemplares y consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente en casos de embarazo o enfermedades crónicas.

La naturaleza en la provincia de Mendoza es generosa, pero requiere respeto y conocimiento. Mantener vivas estas tradiciones no solo nos ayuda a cuidar nuestra salud de forma orgánica, sino que también nos vincula con el patrimonio cultural y biológico de nuestra tierra.