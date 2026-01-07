7 de enero de 2026

Qué pasa si pongo ramas de romero en la ventana de mi casa: beneficios y significado

Descubrí cómo el romero en la ventana puede mejorar tu casa. Te contamos los beneficios que hacen de esta planta una aliada natural.

Foto: Gemini (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

El romero es una de las plantas más comunes en los hogares. Lo que pocos saben es que colocar sus ramas en la ventana de casa puede generar beneficios que transforman el ambiente. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Por qué colocar romero en la ventana de la casa es bueno

Para qué sirve poner ramas de romero en la ventana y qué simboliza

Según información de TN, colocar romero en la ventana transforma el ambiente casi de inmediato, llenando el espacio con su aroma natural. Además, según la tradición popular, se lo vincula con protección, energía positiva y renovación dentro del hogar.

Más allá de perfumar, el romero genera una sensación de frescura y bienestar. Es resistente, fácil de cuidar y ideal para quienes recién comienzan con plantas. Sus ramas también funcionan como un detalle decorativo simple, aportando un toque natural y elegante a cualquier ventana.

