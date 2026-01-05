Calor en la calle, frío en la oficina: 5 claves para evitar el choque térmico en Mendoza

Uno de los desafíos de enero en Mendoza es el contraste violento entre el calor del exterior y los ambientes climatizados. Durante este verano 2026 , pasamos de caminar bajo el sol intenso a oficinas heladas en segundos. Ese salto térmico brusco es el principal causante de resfríos y malestar físico, obligándonos a repensar cómo nos vestimos diariamente.

Ese salto de 15 grados en cuestión de segundos no sólo es incómodo: es el responsable de la mayoría de los resfríos de verano, las contracturas cervicales y esa sensación de malestar físico al final del día. El sudor se enfría de golpe sobre la piel y el cuerpo entra en shock. ¿Cómo nos vestimos cuándo tenemos que convivir con estos dos climas opuestos en un mismo día? Aquí, la estrategia definitiva.

EL CLIMA Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Recomendaciones Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Parece una locura llevar abrigo cuando el pronóstico anuncia alerta por calor, pero si trabajas en una oficina o vas a hacer trámites, es vital.

El aire acondicionado suele venir de arriba o de splits que generan corrientes directas. En Mendoza, esto es sinónimo de tortícolis o dolor de garganta.

Oficinas con aire acondicionado y días de mucho calor en las calles: el desafío que pone a prueba tu sistema defensivo.

El aliado: El pañuelo liviano, foulard o pashmina de verano. Es el accesorio más subestimado y el más útil. Ocupa el espacio de un puño en la cartera o mochila, pero te salva la vida si te toca sentarte justo debajo de la salida de aire.

El pañuelo liviano, foulard o pashmina de verano. Es el accesorio más subestimado y el más útil. Ocupa el espacio de un puño en la cartera o mochila, pero te salva la vida si te toca sentarte justo debajo de la salida de aire. Tip de uso: Al salir a la calle, te lo sacas inmediatamente para no sofocarte. Es un accesorio exclusivamente de "interiores".

3. Pantalones: ¿Cortos o largos?

Aquí surge el gran dilema. Las piernas sufren menos el frío que el torso, pero si vas a estar 8 horas sentado en un escritorio climatizado, el pantalón corto puede jugarte una mala pasada.

La solución intermedia: Pantalones de telas fluidas y cortes anchos (palazzo o lino recto). Al no estar pegados a la piel, son frescos para caminar por la calle (circula aire), pero cubren la piel lo suficiente para que el aire acondicionado no te congele las piernas estando quieto.

4. El calzado cerrado y el "efecto heladera"

Las sandalias muy abiertas exponen los pies al aire frío directo, que suele acumularse en el suelo.

Estrategia: Si sufrís mucho el frío en la oficina, tener un par de medias "invisibles" o elegir zapatillas de lona puede marcar la diferencia.

sandalias vs zapatos formales El calzado puede ser un aliado o tu peor enemigo en días de calor intenso

5. El peligro de las telas sintéticas en este escenario

Si usas poliéster en la calle, vas a transpirar más y la prenda se va a humedecer. Al entrar al aire acondicionado, esa humedad se enfría drásticamente, funcionando como una compresa helada pegada al cuerpo.

La ventaja del algodón: absorbe mejor y seca más natural, haciendo que la transición entre el calor y el frío sea menos agresiva para tu cuerpo.

El secreto para sobrevivir al verano urbano en Mendoza no es vestirse sólo para el calor, sino vestirse para la intermitencia. La clave está en la modularidad: capas ligeras que puedas ponerte y sacarte en segundos, adaptándote a los microclimas artificiales de la ciudad.